GASTRONOMIA
El poble de Tarragona que poca gent coneix, però en el qual es menja de meravella
Un racó del Priorat s’ha convertit en parada obligada per als amants de la cuina tradicional i el producte de proximitat
Allunyat dels circuits turístics habituals i amb un ritme de vida tranquil, hi ha indrets a Tarragona que atrauen visitants no pas pels monuments ni per les massificacions, sinó per la taula. Són pobles on el silenci, el paisatge i la cuina formen un conjunt difícil de trobar en altres llocs més concorreguts.
Un d’aquests racons és la Morera de Montsant, un petit municipi del Priorat que conserva una identitat molt marcada. Situat al cor de la serra de Montsant, el poble s’aixeca a 743 metres d’altitud, fet que li permet oferir una vista privilegiada sobre vinyes i muntanyes. És considerat el nucli més antic i elevat del Priorat històric, amb un patrimoni estretament vinculat a l’època medieval i a la Cartoixa d’Scala Dei.
L’entorn natural hi té un pes determinant. El Parc Natural de la Serra de Montsant, declarat l’any 2002, ha contribuït a preservar el territori i a impulsar un model de turisme respectuós, de baixa densitat i molt lligat a l’activitat a l’aire lliure. Caminar, escalar o simplement contemplar el paisatge són algunes de les principals activitats que s’hi poden fer.
La dimensió del poble també explica la seva atmosfera. Segons dades de l’INE de 2025, la Morera de Montsant té uns 150 habitants, una xifra que es tradueix en una vida quotidiana propera i sense presses. Els serveis són limitats, però suficients, i l’experiència del visitant es basa més en el contacte directe amb el territori que no pas en una oferta turística estructurada.
A la cuina, el municipi reflecteix l’essència de l’interior del Priorat. Predominen els plats de cullera, les carns a la brasa i una cuina de temporada, elaborada amb productes de proximitat. Són receptes pensades per recuperar energies després d’una ruta pel Montsant, amb una aposta clara per la senzillesa i el sabor. El vi hi juga un paper clau, amb les denominacions Priorat i Montsant molt presents a taula.
Per a qui busqui un lloc concret on menjar bé sense sortir d’un entorn poc turístic, el Restaurant La Morera, situat al centre del poble, s’ha consolidat com una referència. El local ofereix cuina tradicional mediterrània, amb un ambient rústic i acollidor que connecta amb la identitat del municipi. L’atenció propera, la bona relació qualitat-preu —amb menús que se situen habitualment entre els 30 i els 40 euros— i l’adaptació a diferents necessitats alimentàries, amb opcions vegetarianes, veganes i sense gluten, són alguns dels aspectes més valorats pels clients.