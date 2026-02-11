Meteorologia
Els pobles de Tarragona més afectats per la borrasca Nils: ratxes de vent de més de 100 km/h
El temporal ha colpejat amb força diverses comarques tarragonines durant aquesta matinada
La borrasca Nils ha colpejat amb força les comarques de Tarragona durant aquesta matinada, deixant ratxes de vent que han superat els 100 km/h en diversos punts del litoral i l’interior. Segons les dades actualitzades del Meteocat, Miami Platja ha registrat una ratxa màxima de 107,3 km/h, mentre que a Mas de Barberans s’han assolit els 106,6 km/h i al Perelló els 103,7 km/h.
L’episodi també ha deixat registres molt destacats a Constantí, amb 94,3 km/h, al Tarragonès, consolidant a la demarcació com una de les zones més afectades pel temporal a Catalunya. Les ratxes més intenses s’han produït amb vent de component nord i nord-oest, especialment en zones exposades del litoral i del prelitoral.
Priorat
Al conjunt de Catalunya, els Bombers han atès 128 avisos fins primera hora del matí, 28 d’ells a la regió d’emergències de Tarragona. La majoria d’actuacions han estat relacionades amb caiguda d’arbres, branques i elements inestables en la via pública a causa del fort vent.
El Meteocat ha activat l'alerta taronja a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès i l'alerta groga a la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià per aquest dimecres. Per aquest dijous, totes les comarques de la demarcació es troben en alerta taronja o groga.
Protecció Civil manté les recomanacions d’extremar la precaució, assegurar objectes en balcons i evitar zones marítimes davant del fort onatge. Encara que es preveu que el vent vagi perdent intensitat progressivament, el temporal marítim i la inestabilitat continuaran marcant la jornada al litoral tarragoní.