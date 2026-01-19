VIRAL
Estudiants de Tarragona a Lleida: «pocs volen venir, però després no volen marxar»
860 alumnes amb residència a Tarragona cursen estudis a la Universitat de Lleida
Nayade, Blana, Jana i Jin són estudiants d'Educació Primària Bilingüe de Tarragona i de Barcelona que, tot i que en un inici no havien triat la Universitat de Lleida com a primera opció, avui coincideixen en una idea: “Molt pocs volen venir a Lleida al principi, però després molt pocs volen marxar”, asseguren en declaracions al Segre.
Nayade i Blana són d'Igualada, Jana de Girona i Jin de L’Arboç, i totes destaquen que l’experiència acadèmica a la província ha superat les seves expectatives. Durant el curs 2023-2024, més de la meitat dels 9.487 universitaris amb residència a Lleida estudiaven a la UdL (5.325 alumnes), davant 4.160 que van optar per universitats de fora, principalment a Barcelona (3.590), Tarragona (425) i Girona (145).
Baix Camp
El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
D’altra banda, entre els 4.050 estudiants no residents a Lleida, destaquen els procedents de Barcelona (1.335) i Tarragona (860), així com 180 de Girona i 1.680 de fora de Catalunya. A més, 270 alumnes de la UdL no tenien residència registrada.
Per àmbits territorials, 4.935 estudiants amb domicili a les comarques de Lleida cursen els seus estudis a la província, mentre que 3.190 es desplacen fora, majoritàriament al Barcelonès (2.380). A l’Alt Pirineu i Aran, la majoria estudia fora del seu territori, tret dels 315 que romanen a la UdL per a la titulació d’INEF.
Tarragonès
El càmping amb els millors allotjaments d’Europa es troba a Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Respecte als estudiants tarragonins, 860 alumnes amb residència a Tarragona cursen estudis a la Universitat de Lleida (UdL). Per la seva part, 425 estudiants amb domicili a Lleida estudien en universitats de Tarragona o d’altres fora de la seva província. Aquestes dades mostren que la província de Lleida atreu estudiants tarragonins, encara que molts continuen prioritzant centres més propers al seu lloc de residència.
Els testimonis i les dades, com ha evidenciat el Segre, reflecteixen que Lleida aconsegueix que estudiants que inicialment dubtaven en anar acabin valorant positivament la seva estada i, en molts casos, desitgin quedar-se, consolidant així el seu paper com un destí universitari atractiu per a joves de tot Catalunya.