Aquests són els 10 alcaldes que més cobren a Tarragona: el Ministeri revela els seus sous
Els sous dels alcaldes de la demarcació varien significativament segons el municipi del que es tracti
Els sous dels alcaldes de la demarcació de Tarragona varien significativament segons el municipi del que es tracti. Segons l’informe que ha donat a conèixer el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, alguns alcaldes perceben xifres que superen o s’apropen als 70.000 euros, mentre que d’altres amb prou feines arriben als 2.000.
A la llista de majors percepcions figura Reus, ja que la seva alcaldessa va rebre 73.219 euros l'any 2024 sota un règim parcial. Això sí, a la web de l'Ajuntament, indiquen que la remuneració anual de Sandra Guaita és de 71.753,47€ pel 95% de dedicació. Li segueixen Vila-seca (66.107 €) i Valls (63.800 €), ambdós amb dedicació exclusiva.
A continuació apareixen Mont-roig del Camp, amb 59.160 € en dedicació exclusiva; Calafell, amb 58.650 € en règim parcial; i Tortosa, amb 57.500 € en dedicació exclusiva. També superen els 55.000 euros Salou (57.500 €, dedicació parcial) i Creixell (55.104 €, exclusiva). El ‘top deu’ el tanquen Cambrils, amb 52.582 € anuals en dedicació exclusiva, i Móra d’Ebre, amb 52.532 € també en exclusiva.
En contrast, els municipis més petits o amb alcaldes sense dedicació completa presenten xifres molt més reduïdes. Per exemple, l’alcalde de Vila-rodona va percebre 3.915 euros, el de Vilabella 3.750 euros i el de Alió 3.420 euros. Fins i tot la ciutat de Tarragona apareix en aquest grup, amb el seu alcalde cobrant únicament 2.184 euros per assistències, a causa que el seu salari principal prové d’un altre càrrec institucional.
No tots els municipis han facilitat la informació al Ministeri, ja que fins a quinze localitats de Tarragona no han comunicat les seves percepcions, entre elles Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Aquesta falta de dades impedeix conèixer amb exactitud la totalitat de retribucions a la demarcació.
La llei que regula aquests sous és la LRSAL, que estableix límits segons població i règim de dedicació. La dedicació pot ser exclusiva, parcial o sense dedicació, determinant si l’alcalde rep sou complet, parcial o cap per la seva tasca municipal. A més, els alcaldes que combinen el seu càrrec amb responsabilitats en diputacions, parlaments o senat reben les seves retribucions per aquests càrrecs, i no per l’alcaldia.
El cas Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona
El cas de l’alcalde de Tarragona il·lustra aquesta particularitat, ja que Rubén Viñuales no rep sou per exercir com a alcalde i només va percebre 2.184 euros en concepte d’assistències. Això sí, al web del consistori indiquen que disposa d’unes dietes anuals de, com a màxim, 74.020,05 euros.
Així doncs, el seu salari prové del seu càrrec com a vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, igual com altres alcaldes que combinen funcions municipals amb responsabilitats en institucions supramunicipals. El sou de Viñuales a la Diputació és de 87.974,99 euros.