La nova hamburgueseria de Tarragona que ho està petant amb les seves smash burgers
El restaurant va obrir al setembre i en els seus nou primers dies va vendre més de 3.000 hamburgueses
L’arribada d’una nova hamburgueseria especialitzada en smash burgers a Tarragona no ha passat desapercebuda. El restaurant Doma Burgers, ubicat al carrer August i obert des de setembre, va debutar a la ciutat de la millor manera possible, ja que en només nou dies d’activitat ja havia superat les 3.000 hamburgueses venudes.
Doma Burgers disposa d’hamburgueses sense artificis, amb una base sòlida —carn, formatge i pa de qualitat— i petits tocs diferenciadors com la bacon jam o la seva salsa Emmy, que s’han convertit en senyes d’identitat. La seva proposta segueix l’estil fat smash, una tècnica que potencia la reacció de Maillard però amb un disc de carn més gruixut, aconseguint un exterior cruixent i un interior notablement sucós.
Un altre dels elements clau és el pa, elaborat per High Queens, una varietat de pa de patata que encaixa tant en sabor com en estètica i que ha rebut elogis. Les hamburgueses es mouen entre els 9 euros de l’opció més bàsica i els 19 euros per a les versions amb tres patties de vaca, que es troben entre les més sol·licitades.
La carta també destaca pels seus entrants, entre ells les patates casolanes amb cheddar i ceba caramel·litzada, que alguns clients qualifiquen de “brutals” a les xarxes socials i plataformes de ressenyes. Encara que, això sí, el públic no només està responent al menjar. L’ambient i el servei són altres dels punts forts esmentats pels visitants.
“El tracte va ser immillorable, ens van fer sentir com a casa des del primer minut”, assegura una de les ressenyes més recents. Un altre client subratlla el disseny del local, amb un interiorisme cuidat i un ambient “molt guai per parlar amb amics”, acompanyat d’una selecció musical que molts consideren “top”.
Amb més de 300 ressenyes i una puntuació mitjana de 4,9 sobre 5, el nou local es consolida com una de les opcions més 'top' per visitar al centre de Tarragona. Doma Burgers, que disposa d’un altre restaurant al Raval de Santa Anna de Reus, sembla haver donat amb la fórmula perfecta per conquerir els amants d’una bona hamburguesa.