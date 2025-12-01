Televisió
Un solter de Tarragona, frenat en sec per la seva cita a First Dates: «A casa meva no entra ni boja»
La intenció de Carles era trobar una dona aventurera que l’enamorés amb la seva personalitat
Carles, un director comercial jubilat del Vendrell de 82 anys i apassionat de les motos, ha estat protagonista en un programa de First Dates de Cuatro. La seva intenció era trobar una dona aventurera que l’enamorés amb la seva personalitat. Al llarg de la seva vida, Carles ha tingut quatre grans amors i recentment va acabar la seva última relació.
L’elegida per compartir la vetllada va ser Juani, una planxadora de Girona de 79 anys que es descriu com esportista i activa. Malgrat la seva coqueteria, entre setmana sol vestir de forma còmoda per practicar esport. La primera impressió entre ambdós va ser positiva, i Carles no va dubtar a destacar que Juani era molt maca i tenia un gran físic.
Durant el sopar, els protagonistes van començar a parlar sobre els seus interessos i aviat es van adonar que tenien poques afinitats. A ella li agrada fer senderisme, mentre que ell prefereix recórrer quilòmetres amb moto. Juani va deixar clar que no es pujaria a cap moto, i Carles va reconèixer que no li agradava caminar llargues distàncies.
A mesura que avançava la cita, Juani va explicar que buscava un company amb qui compartir les seves activitats: caminar, anar al cine, ballar, llegir i viatjar. Carles, per la seva part, va confessar que encara que li agrada ballar, es cansa ràpid i no podia caminar llargues distàncies. Les diferències van començar a fer-se evidents, i Juani va arribar a qualificar el solter com “molt antic”.
El punt àlgid de la vetllada va arribar quan Carles va plantejar futures trobades a casa seva, assegurant que tenia set habitacions i nou llits. Juani va reaccionar immediatament: “A casa meva no entra ni boja”. La percepció d’ambdós sobre la relació va ser totalment oposada, ja que Carles va voler mantenir el contacte i va demanar el seu número, mentre que Juani va subratllar que el seu físic i els seus gustos no coincidien amb el que ella buscava.
Malgrat l’evident falta de compatibilitat, Carles va assegurar que havia gaudit de la companyia de Juani i no li importaria repetir la cita. Per la seva part, Juani va tancar la vetllada deixant clar que no veia futur com a parella a causa de les poques coses que compartien.