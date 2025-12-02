Viral
El poble que vol deixar Tarragona i passar a Barcelona: el seu alcalde planteja una consulta
L’alcalde és partidari de plantejar una consulta ciutadana per abandonar Tarragona i integrar-se a Barcelona
L’alcalde de Cunit, Jaume Casañas (Impulsem), ha plantejat la possibilitat de celebrar una consulta ciutadana per valorar si el municipi ha d’abandonar la província de Tarragona i integrar-se a la de Barcelona. En una entrevista amb EFE, l’alcalde assegura que aquesta opció permetria obrir un “debat participatiu” sobre l’encaix territorial més beneficiós per al municipi.
Cunit, un municipi costaner d’uns 16.000 habitants, limita amb Cubelles (Garraf) i manté una relació estreta amb aquesta comarca, ja que pertany a la seva àrea sanitària i el seu hospital de referència és el Sant Camil de Sant Pere de Ribes. “Cada vegada sento més Cunit com Barcelona i menys de Tarragona. El futur de Cunit passa pel Garraf”, afirma Casañas.
Tarragona
La nova hamburgueseria de Tarragona que ho està petant amb les seves smash burgers
Daniel Cabezas Ramírez
L’alcalde afirma que la vinculació del municipi amb Barcelona és “històrica, social, comercial i emocional”, i remarca que, de facto, Vilanova i la Geltrú funciona com la seva “capital”. Segons ell, el 99% de les circumstàncies quotidianes dels veïns són comuns amb les del Garraf.
Casañas recorda que Cunit ja va demanar de canviar de comarca el 1936 i el 1980, i es mostra convençut que una consulta tiraria endavant si se celebrés. “El futur de Cunit està més lligat a Barcelona que al Camp de Tarragona, i així m’ho indiquen molts veïns”, afirma.
Camp de Tarragona
Un solter de Tarragona, frenat en sec per la seva cita a First Dates: «A casa meva no entra ni boja»
Daniel Cabezas Ramírez
L’alcalde critica també la falta d’inversions i atenció des de Tarragona cap al Baix Penedès, i creu que un canvi de província podria treure al municipi de l’“oblit”. A més, esmenta altres precedents, com el cas de Gátova, que va passar de Castelló a València el 1995, o la consulta prevista a Gósol el 7 de desembre per valorar la seva incorporació a Barcelona.