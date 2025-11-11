Nadal
10 plans nadalencs a Tarragona que no et pots perdre: fires, mercats i pessebres
La província s’omple de plans que barregen tradició, artesania, espectacles familiars i màgia nadalenca
Amb la proximitat de les festes nadalenques, la demarcació de Tarragona es prepara per oferir un ventall de plans que barregen tradició, artesania, espectacles familiars i màgia nadalenca. Des dels mercats més clàssics fins a pessebres vivents que transporten a una altra època, hi ha propostes per a tots els gustos i edats.
Una de les grans cites és la tradicional fira nadalenca que s’instal·la a la Rambla Nova de Tarragona, on del 28 de novembre al 23 de desembre es podran visitar les casetes de productes nadalencs, arbres, figures de pessebre i articles artesanals. Complementàriament, del 5 de desembre al 6 de gener se celebra la Fira d’Artesania al mateix emplaçament, amb horari diari de 10:00 a 21:00.
La ciutat de Reus s’omple de mercats, fires i activitats familiars durant el Nadal. Els actes més destacats de l’any passat van ser el Mercat de Nadal, a la plaça del Mercadal, i el Mercat d’Artesania, a la plaça Evarist Fàbregues, encara que les dates i la programació d’enguany encara no han estat confirmades.
En municipis més petits, destaquen també propostes molt atractives, com la Fira de Nadal del Morell, que se celebrarà del 28 al 30 de novembre, amb parades d’artesania, gastronomia i pista de gel. Així mateix, també cal destacar el famós pessebre vivent Pessebre dels Estels a la Masia de Castelló, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que podrà visitar-se els dies 6, 7 i 14 de desembre a la tarda i el dia 13 al matí.
La Ruta dels Tions a Torredembarra, que se celebrarà del 5 al 28 de desembre proposa recórrer més de 15 tions tematitzats, participar en tallers i gaudir d’espectacles gratuïts pensats per a tota la família. És una tradició catalana que combina diversió i cultura popular.
La Fira de Mostres d’Amposta, que tindrà lloc del 5 al 8 de desembre, reuneix prop de 80 expositors interiors, atraccions i un espai gastronòmic al Parc dels Xiribecs, convertint-se en un pla perfecte per a aquells que busquen fires amb ambient familiar.
La Fira de Nadal i Mostra del Cava a Ascó, que se celebrarà a finals de novembre o principis de desembre, combina gastronomia, música i activitats per a tota la família, oferint un toc gurmet a la programació nadalenca de la província.
Per tancar el Nadal, el Magatzem Real i la Cavalcada de Reis a Tarragona permeten viure la màgia dels Reis Mags. Durant les setmanes prèvies, els patges organitzen la logística de regals al Magatzem Reial, i el 5 de gener, Ses Majestats arriben per mar al Serrallo, acompanyats de focs artificials i carrosses emblemàtiques, en un espectacle que fascina nens i adults per igual.