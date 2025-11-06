Viral
El poble de Tarragona que Airbnb recomana per escapar-se de les multituds aquesta tardor
Aquest municipi ha estat inclòs entre els deu destins rurals menys coneguts d’Espanya per a una escapada
Miravet torna a aparèixer al mapa turístic. Aquesta vegada, per haver estat inclòs per Airbnb entre els deu destins rurals menys coneguts d’Espanya per a gaudir d’una escapada a la tardor i hivern, juntament amb localitats com Betren (Lleida), Maçanet de la Selva (Girona), Broto (Aragó) o Niebla (Andalusia).
Segons una nova enquesta de la plataforma, nou de cada deu espanyols planegen descobrir pobles poc populars durant els propers mesos, buscant allunyar-se dels destins saturats. Més de la meitat dels enquestats (51%) considera que els llocs populars a les xarxes socials es troben massa plens, i gairebé la meitat de la generació Z (47%) admet haver-se sentit decebuda després de visitar un d’aquests “destins de moda”.
Airbnb assenyala que els viatgers estan prioritzant la tranquil·litat davant el postureig a les xarxes. En aquest sentit, Miravet encaixa perfectament, ja que es tracta un poble a la vora de l’Ebre, coronat pel seu imponent castell templer i amb carrers empedrats que conserven l’encant de la història i la calma de la vida rural.
L’informe d’Airbnb també revela que les famílies i grups impulsen l’auge del turisme rural: més del 60% de les recerques nacionals provenen de grups de tres o més persones i gairebé el 70% de les famílies espanyoles ja planegen estades en zones rurals per a aquest hivern. A més, els viatges són cada vegada més llargs —entre 7 i 24 nits—, fet que genera un impacte econòmic més important en els petits municipis.
“Ofereix una experiència autèntica, allunyada de les multituds, ideal per a aquells que busquen naturalesa i cultura local”, destaca de Miravet la plataforma. Amb aquesta menció, aquest municipi consolida la seva presència com un dels destins rurals amb més encant d’Espanya, un lloc on el turisme sostenible i la identitat local es converteixen en la seva millor carta de presentació davant la massificació d’altres racons del país.