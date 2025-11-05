Viral
El millor panettone de xocolata d’Espanya s'elabora en aquest poble de Tarragona
Aquest panettone destaca pel seu equilibri de sabors, la seva esponjositat i l’ús d’ingredients de primera qualitat
La pastisseria Cal Jan de Torredembarra ha estat reconeguda amb el premi al millor panettone de xocolata d’Espanya 2025, un guardó que confirma el talent reboster d’aquest obrador tarragoní i el situa entre els referents nacionals en elaboració artesanal.
El certamen, organitzat per l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), és considerat un dels concursos més prestigiosos del sector i cada any distingeix als elaboradors més destacats del panettone artesà. En aquesta edició, el jurat ha valorat aspectes com el sabor, la textura, l’aroma i la presentació.
El panettone premiat es caracteritza pel seu equilibri de sabors, la seva esponjositat i l’ús d’ingredients de primera qualitat, seleccionats amb precisió pels mestres pastissers de l’establiment. Aquest reconeixement reforça l’aposta de Cal Jan per l’excel·lència i l’elaboració artesanal, que ja li va valer un primer premi nacional l'any 2021.
El guardó ha estat anunciat durant el Gastronomic Forum Barcelona, celebrat a Fira Barcelona, on s’han donat a conèixer els resultats de la desena edició del concurs. En total, els participants van competir en dues categories —panettone clàssic i de xocolata— presentant elaboracions artesanes d’entre 1.000 i 1.100 grams, seguint estrictes bases tècniques.
En aquesta edició, la pastisseria Oriol Carrió, del barri de Gràcia de Barcelona, ha obtingut el reconeixement al millor panettone tradicional. Tanmateix, ha estat el triomf de Cal Jan el que ha tornat a posar Torredembarra al mapa dolç d’Espanya, confirmant que en aquest racó de Tarragona s'elabora un dels panettones més exquisits del país.