El poble de Tarragona amb decoració nadalenca i mercat artesanal amb entrada gratis

Aquest municipi acollirà el 13 i 14 de desembre una de les cites més esperades del calendari nadalenc a Catalunya

Imatge del mercat artesanal i nadalenc de Valls.

Imatge del mercat artesanal i nadalenc de Valls.Cambra de Comerç de Valls

Valls es prepara per rebre una de les cites més esperades del calendari nadalenc a Catalunya: el Mercat de Nadal i Fira de Capons, Aviram i Motius NadalencsFICAP, que se celebrarà el dissabte 13 i diumenge 14 de desembre. Aquest esdeveniment aglutina una animada oferta de productes nadalencs, artesania i activitats culturals per a tots els públics.

La Fira de Capons és l’única fira d’aus del Camp de Tarragona que manté la venda d’ocells de corral vius —capons, oques, galls dindis, pollastres i ànecs— amb servei d’escorxador el mateix dia. A més, els visitants trobaran arbres de Nadal, figures de pessebre, vins, caves, dolços i productes artesanals, completant així l’oferta típica de les festes.

El centre de la ciutat es transforma en un espai d’ambient festiu, amb els carrers i places del Pati, La Cort i Jaume Huguet plenes de parades i animació. Durant dissabte al matí, també es podrà passejar pel mercat de fruita i verdura de la Plaça de l’Oli, un complement tradicional que atreu veïns i turistes. L’horari de visita serà de 10:00 a 21:00 dissabte i fins les 20:00 diumenge.

Entre les novetats d’aquesta edició destaquen les cantades de nadales a càrrec de corals locals. També hi haurà un Mercat d’Art Jove, amb artesania, pintura, il·lustracions, roba, complements i fotografia realitzats per joves artistes de la regió, i el tradicional Pessebre Monumental al Museu Casteller, obert del 13 de desembre al 2 de febrer.

El cap de setmana es completa amb l’obertura de monuments històrics, com la Capella del Roser i el Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat, i activitats especials com l'Escape Room del Refugi Antiaeri per a majors de 14 anys. Diumenge, es podrà participar en la visita guiada Descobreix Valls, recorrent els espais més emblemàtics de la ciutat.

