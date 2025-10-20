Viral
Els 12 pobles medievals més bonics de Tarragona per visitar aquesta tardor
L’interior amaga autèntics tresors amb pobles medievals on el temps sembla haver-se detingut
La tardor, amb la baixada de les temperatures, ha de ser una excusa perfecta per agafar la motxilla i realitzar una excursió pels pobles més bonics de Tarragona. L’interior d’aquesta província amaga autèntics tresors amb pobles medievals on el temps sembla haver-se detingut. Carrerons de pedra, castells centenaris i paisatges de muntanya formen una ruta perfecta per a gaudir d’una escapada.
Un dels més coneguts és Siurana, enfilat a un penya-segat amb vistes espectaculars. El seu castell àrab i les seves rutes de senderisme el converteixen en un destí obligat per a aventurers. Molt a prop, Montblanc destaca per la seva muralla medieval, una de les més ben conservades de Catalunya, i pel seu vincle amb la llegenda de Sant Jordi, que pren vida cada primavera en la seva Setmana Medieval.
Conca de Barberà
El poble de Tarragona amb el carrer més estret de Catalunya: només mesura 57 centímetres
Daniel Cabezas Ramírez
Altres pobles com Prades, amb els seus edificis de pedra vermellosa i el seu cel estrellat lliure de contaminació, o Miravet, a la vora de l’Ebre i dominat per un impressionant castell templer, ofereixen paisatges que combinen història i naturalesa a cada racó. Santa Coloma de Queralt i Conesa, amb les seves places porticades i carrers empedrats, conserven aquest encant tranquil que convida a passejar sense presses.
Per a aquells que busquen desconnexió en plena naturalesa, Farena, amagat entre les muntanyes de Prades, és un paradís per al senderisme. En canvi, Altafulla combina el seu preciós centre històric amb la proximitat al mar, ideal per a aquells que no volen renunciar a la brisa del Mediterrani.
Reus
La ciutat més infravalorada d’Espanya és a Tarragona: destaca per la seva arquitectura modernista
Daniel Cabezas Ramírez
També hi ha espai per a la història religiosa i el vi: Escaladei, amb les ruïnes de la cartoixa que va impulsar el Priorat vinícola, i Poblet, el monestir cistercenc declarat Patrimoni de la Humanitat del qual és una de les grans fites culturals de Tarragona. Ambdós pobles són perfectes per a aquells que volen maridar patrimoni amb enoturisme.
Completen la llista Vallfogona de Riucorb, amb el seu balneari històric i el seu tranquil entorn rural, i l’Espluga de Francolí, punt de partida per explorar la Conca de Barberà i descobrir les famoses coves prehistòriques. Aquests pobles són una selecció ideal per organitzar una escapada diferent per l’interior de Tarragona aquesta tardor.