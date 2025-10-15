Viral
El poble de Tarragona amb el carrer més estret de Catalunya: només mesura 57 centímetres
Aquest carrer no només sorprèn per les seves petites dimensions, sinó també per la història que té darrere
Al cor del petit municipi de Sarral, a la comarca de la Conca de Barberà, es troba una joia amagada que passa desapercebuda per a molts: el carrer dels Jueus, considerat el carrer més estret de tot Catalunya, amb només 57 centímetres en el seu punt més estret. Aquesta via no només sorprèn per les seves dimensions, sinó també per la seva història.
Sarral conserva encara la tradició artesanal vinculada a la pedra semitransparent. La seva economia, història i paisatge urbà han estat modelats per l’extracció i el treball d’aquest material, que compta amb tallers actius i un museu local dedicat al seu llegat. Tanmateix, el patrimoni del poble va molt més enllà d’aquesta artesania ancestral.
Entre els seus principals atractius es troba l’Ermita dels Sants Metges Aquest temple destaca pel seu curiós contrast arquitectònic, ja que conserva un absis gòtic original, però va ser reformat l'any 1970 amb un disseny d’inspiració lecorbusierana a càrrec de l’arquitecte local Josep Puig Torné. El resultat és un exemple únic a la regió.
L’arquitectura del poble també revela el seu passat indià, amb diverses cases que reflecteixen la riquesa acumulada pels veïns que van emigrar a Amèrica i després van tornar, deixant la seva empremta en façanes d’estil transatlàntic. El Carrer dels Jueus, a més de la seva peculiaritat física, té una forta càrrega simbòlica.
El seu nom remet al passat medieval del municipi, quan una petita comunitat jueva residia a la zona. Encara que no va arribar a constituir-se un call (barri jueu) formal com el de Montblanc, la presència hebrea està documentada des del segle XIII. Figures com Roven Astruch o Dez Portell van jugar un paper important en l’economia local, especialment en activitats financeres i sanitàries.
Avui, aquest estret carrer —inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya— és un racó que conserva viu la memòria d’aquella comunitat. Malgrat la seva reduïda mida, connecta punts clau del centre històric, com la Plaça de l’Església i el carrer Major, serpentejant entre habitatges i arcs de pedra.