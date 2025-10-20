Societat
Una caiguda mundial del núvol d’Amazon provoca errors a aplicacions com Alexa, Fortnite o Snapchat
Amazon Web Services (AWS) ha tingut una caiguda mundial
Amazon Web Services (AWS) ha tingut una caiguda mundial dels seus serveis que ha afectat usuaris i empreses a nivell mundial. Segons DownDetector, els problemes ha començat a les 08:40 hores aquest dilluns 20 d’octubre, interrompent una sèrie de plataformes i serveis que depenen de la infraestructura al núvol d’Amazon.
A les xarxes socials diversos usuaris han penjat errors en la connectivitat. Entre els serveis afectats es troben: Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Zoom... A més, d’altres xarxes com Snapchat i videojocs com Fortnite, Clash Royale o Roblox. També s’estan registrant problemes en plataformes de pagament com Bizum i Ticketmaster a l’hora de procedir als pagaments.
Derivat de la incidència, Aena ha informat que no es pot pagar amb targeta als aparcaments dels aeroports d'arreu de l'Estat.
Encara que a Europa alguns serveis estan actius, d’altres estan caiguts i experimenten errors d’accés, com als Estats Units.