Una caiguda mundial del núvol d’Amazon provoca errors a aplicacions com Alexa, Fortnite o Snapchat

Amazon Web Services (AWS) ha tingut una caiguda mundial

Imatge d’un dispositiu Alexa.

Amazon Web Services (AWS) ha tingut una caiguda mundial dels seus serveis que ha afectat usuaris i empreses a nivell mundial. Segons DownDetector, els problemes ha començat a les 08:40 hores aquest dilluns 20 d’octubre, interrompent una sèrie de plataformes i serveis que depenen de la infraestructura al núvol d’Amazon.

A les xarxes socials diversos usuaris han penjat errors en la connectivitat. Entre els serveis afectats es troben: Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Zoom... A més, d’altres xarxes com Snapchat i videojocs com Fortnite, Clash Royale o Roblox. També s’estan registrant problemes en plataformes de pagament com BizumTicketmaster a l’hora de procedir als pagaments.

Derivat de la incidència, Aena ha informat que no es pot pagar amb targeta als aparcaments dels aeroports d'arreu de l'Estat.

Encara que a Europa alguns serveis estan actius, d’altres estan caiguts i experimenten errors d’accés, com als Estats Units.

