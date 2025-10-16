Diari Més

La ciutat més infravalorada d’Espanya és a Tarragona: destaca per la seva arquitectura modernista

Aquest municipi es troba a prop de platges increïbles i rutes ideals per als amants de la naturalesa

Imatge de Reus.Viatges Xavetes

Reus ha estat reconeguda per la revista Viajar com la ciutat més infravalorada d’Espanya. Situada al cor de la província de Tarragona, aquesta ciutat combina història, arquitectura, mar i muntanya. La seva localització privilegiada i la seva oferta cultural la converteixen en un destí ideal tant per a escapades curtes com per a estades més llargues.

La ciutat, capital del Baix Camp, combina un ric patrimoni arquitectònic amb una oferta natural i de lleure sorprenent. El modernisme impregna molts dels seus carrers, amb edificis tan emblemàtics com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata. A això se sumen espais com l’església prioral de Sant Pere o el Gaudí Centre, que recorden que aquí va néixer un dels arquitectes més universals.

Però més enllà de l’art i la història, Reus es presenta com una excel·lent base per a descobrir algunes de les millors platges de la Costa Daurada. A pocs quilòmetres es troben enclavaments com la Platja de la Llosa o Vilafortuny, amb aigües tranquil·les, sorra fina i tots els serveis necessaris per passar un dia en família. També es troben a prop racons com Capellans, Cambrils Platja o la platja del Miracle, ideals, per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la qualitat.

A l’altre extrem, per als amants de la naturalesa i el senderisme, Reus se situa molt a prop de les Muntanyes de Prades, un dels pulmons verds més destacats de Tarragona. A menys d’una hora amb cotxe, el visitant pot endinsar-se en paratges únics com La Mussara, un poble abandonat amb vistes espectaculars, o explorar llocs com Els Avencs de La Febró, un impressionant sistema d’esquerdes naturals.

