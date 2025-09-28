Mobilitat
Es recupera el servei ferroviari entre Gavà i Sitges després de les proves de diumenge al matí
Els Regionals del corredor sud recuperen el servei habitual i el servei d'autobusos es manté la resta del dia
La línia R2 sud i els Regionals del corredor sud han recuperat aquest diumenge al migdia el servei habitual després que les obres que Adif executa a l’estació de Castelldefels obligués a tallar el servei ferroviari entre Gavà i Sitges.
Finalitza així el pla alternatiu de transport per carretera que Renfe ha mantingut des del dilluns 22 de setembre per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Durant aquest matí s’han fet proves amb trens sense viatgers per comprovar que es podia recuperar la circulació ferroviària amb total garanties.
Des de quarts de 3 de la tarda, la línia R2 sud de Rodalies i els Regionals R14, R15 R16 i R17 circulen amb normalitat. El servei d'autobusos es manté la resta del diumenge. Les obres a Castelldefels s’han realitzat per reordenar l’esquema de vies de l’estació de Castelldefels amb l’objectiu de separar el trànsit de trens de Rodalies de les circulacions passants de mitjana i llarga distància, evitant interferències entre elles.
D’aquesta forma, s’agilitzaran els serveis ferroviaris i es facilitarà la circulació de trens passants per l’estació, un punt estratègic del transport metropolità al sud de Barcelona.
Amb la nova configuració, les vies 1 i 6, amb les seves respectives andanes, canalitzaran les circulacions de trens passants, tinguin o no parada comercial a l’estació. A les dues vies centrals (2 i 4 i l’andana central) estacionaran els trens que tenen origen o destinació Castelldefels.
D’aquesta manera, podran invertir la marxa sense interferir amb les circulacions passants. Finalment, la via 3 es destinarà a l’estacionament de maquinària de manteniment i la carrega i descàrrega de materials.
La remodelació de l’estació es completa amb la construcció d’un nou pas inferior entre andanes, que en reforçarà l’accessibilitat i facilitarà el trànsit de viatgers per tot el recinte.
Des del passat dilluns, Renfe va posar en marxa un Pla Alternatiu de Transport amb 55 autobusos i 41.000 places diàries.