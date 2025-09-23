Mobilitat
Un usuari de Renfe d'Altafulla fa festa per evitar el tall ferroviari per anar a Barcelona
El Govern va demanar reduir la mobilitat i potenciar el teletreball mentre duri la interrupció del servei
L'Òscar Ibáñez viu a Altafulla i tres dies a la setmana va a Barcelona a treballar. Després de l'experiència del tall ferroviari encara no fa ni un any per les obres del túnel de Roda de Berà, aquest cop ha decidit evitar el tall del corredor sud que va començar dilluns i s'ha agafat festa. Ahir va fer teletreball, avui ha gastat un festiu, demà és la Mercè a Barcelona i no treballa, dijous anirà en cotxe i divendres de nou teletreball. Així evitarà el pla alternatiu de transport que ha dissenyat Renfe i la Generalitat. Considera que «no funcionen». «Recordo que els enllaços ens feien perdre molts minuts i aquesta vegada, sent una setmana, he decidit estalviar-me'l del tot», rebla.
Justament, el Govern va demanar reduir la mobilitat i potenciar el teletreball mentre duri la interrupció del servei. A més, el tall s'ha fet coincidint amb una setmana que hi ha els festius locals de Tarragona (Santa Tecla) i Barcelona (la Mercè), cosa que fa preveure una disminució dels passatgers.
Aquest dimarts l'Òscar lliura, ha optat per fer festa i no haver d'anar a Barcelona a treballar. Tot i això, explica a l'ACN que té una «càrrega de feina bastant elevada», tenint en compte que es tracta de l'inici de curs. «No me l'he agafat per gaudir de cap activitat, tot i que sigui Santa Tecla, sinó per evitar aquest tall», detalla. De fet, assegura que estarà «pendent» del correu i intentarà «avançar una mica de feina» perquè ha de complir «terminis».
Quan va presencialment, es lleva a quarts de sis del matí per agafar el regional de les 06:04 hores. Es posa a treballar quan arriba a la feina gràcies al fet que té un horari flexible. Aquesta setmana, però, ho veu inviable, ja que calcula que, com a mínim perdrà mitja hora extra per trajecte. «Al final necessites temps per conciliar la teva vida. Jo tinc dos xiquets i vull veure'ls», indica.
L'Òscar reconeix que tot i que la situació és de «molta molèstia», entén hi ha obres que són «necessàries» per mantenir la xarxa ferroviària. Insisteix que cal «gastar-se diners no només en l'obra, sinó també en assegurar una bona alternativa pels usuaris». Si no és així, creu que els pròxims plans alternatius «seran com els anteriors».
Per exemple, demana que es posin autobusos directes entre les estacions de les línies afectades i la capital del país quan hi hagi una interrupció del servei, o cada dues parades almenys. Creu que així els «temps de transport no es veurien tan afectats». El passatger recorda que l'any vinent hi ha programades unes obres als túnels del Garraf i els usuaris estan «bastant espantats», diu.
Pla Alternatiu de Transport
Dilluns i fins diumenge 28 el corredor ferroviari sud ha quedat interromput entre Sitges i Gavà per obres a l'estació de Castelldefels. L'actuació d'Adif ha dut Renfe a desplegar un Pla Alternatiu de Transport (PAT) amb 55 autobusos que ofereixen 41.000 places diàries per suplir l'afectació a l'R2 Sud i a les línies regionals de la costa. Pel que fa als usuaris de trens regionals, el servei alternatiu per carretera és directe entre Cunit i la Zona Universitària de Barcelona.
Tant Renfe com la Generalitat han valorat positivament les primeres hores del dispositiu per carretera activat aquest dilluns per suplir el tall a l’R2 Sud entre Sitges i Gavà, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies ha retret a les administracions haver quedat exclosa del disseny del tall.