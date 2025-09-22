Mobilitat
Els usuaris de Renfe de Cunit es queixen de manca d'informació pel tall
Els viatgers lamenten que els bitllets de Rodalies no serveixin per al bus directe entre Cunit i Barcelona
Un nou tall ferroviari per obres a Castelldefels afecta el corredor sud. Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte entre Cunit (Baix Penedès) i Barcelona des d'aquest dilluns i fins al pròxim diumenge 28 de setembre, mentre duri la interrupció. Els usuaris es queixen de manca d'informació per part de la companyia ferroviària i pocs sabien que avui s'iniciava el tall.
«Si ens haguessin informat fa dues o tres setmanes de tot aquest embolic, avui no estaríem aquí», lamenta la Cristina que ha d'agafar el tren per anar a Barcelona. Els viatgers també lamenten que els bitllets i els abonaments de Rodalies no serveixin per al bus directe entre Cunit i Barcelona, només els de Regionals.