Els usuaris de Renfe de Cunit es queixen de manca d'informació pel tall

Els viatgers lamenten que els bitllets de Rodalies no serveixin per al bus directe entre Cunit i Barcelona

Diverses persones fan cua per pujar a l'autobús habilitat per Renfe entre Cunit i Barcelona

ACN

Un nou tall ferroviari per obres a Castelldefels afecta el corredor sud. Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte entre Cunit (Baix Penedès) i Barcelona des d'aquest dilluns i fins al pròxim diumenge 28 de setembre, mentre duri la interrupció. Els usuaris es queixen de manca d'informació per part de la companyia ferroviària i pocs sabien que avui s'iniciava el tall. 

«Si ens haguessin informat fa dues o tres setmanes de tot aquest embolic, avui no estaríem aquí», lamenta la Cristina que ha d'agafar el tren per anar a Barcelona. Els viatgers també lamenten que els bitllets i els abonaments de Rodalies no serveixin per al bus directe entre Cunit i Barcelona, només els de Regionals.

