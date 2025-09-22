Mobilitat
Una usuària dels trens regionals: «No pot ser que tingui quatre hores de trajecte des de Reus»
Els passatgers de la línia es queixen de les cues per pujar als busos i de falta d’informació
La interrupció del servei de la R2 Sud entre Sitges i Gavà ha afectat també els passatgers dels trens regionals, ja que a Cunit han hagut d’agafar un bus per arribar a Barcelona. Aquest és el cas de Tahia Mohamed: «No pot ser que tingui quatre hores de trajecte des de Reus», ha dit. Viu a la capital del Baix Camp i treballa a Barcelona i aquest dilluns arriba «una hora i mitja més tard a la feina». Ha admès que desconeixia l’inici d’aquestes obres.
En la mateixa línia s’ha expressat Leonel Hernández, que ve des de Cunit. «Haurien d’haver fet més publicitat», ha dit, afirmant que va consultar a Internet els horaris i «continuaven apareixent les rutes fixes». Hernández també ha suggerit millorar la gestió de les cues per pujar als busos.
Renfe ha programat una cinquantena de vehicles amb més de 40.000 places per suplir l’afectació en la R2 Sud i als trens regionals de la costa per la interrupció del servei entre Sitges i Gavà per unes obres a l’estació de Castelldefels. Mohamed ha explicat que ha sortit a les cinc de la matinada de casa i que a les nou del matí ha arribat a la capital catalana. «A Tarragona ens han fet baixar del tren i, poc després, hem pujat a un altre que ha anat fins Sant Vicenç de Calders», ha relatat i ha carregat contra el servei: «Des d’agost va malament cada dia».
També Hernández ha dit que el servei «des de desembre és bastant tediós» des de Cunit, tot i que ha puntualitzat que «com a ciutadana entén que des del govern espanyol s’està fent tot el possible per millorar» la xarxa del transport públic. Ella és una habitual del tren i aquests treballs a Castelldefels l’han fet acumular «25 minuts de retard, més el que trigui amb el metro» per arribar a l’acadèmia.
Per la seva part, Joan Tomàs Vallverdú ha agafat el tren a les 6.06 hores a Reus, on «no hi havia cap informador» sobre l’afectació durant el viatge. Tot i això, l’usuari ha reconegut que «no sabia» d’aquest tall de la circulació entre Sitges i Gavà. Tanmateix, ha qualificat de «cacau» arribar a Barcelona.
Tampoc sabien que hi havia afectacions en Ferran i la Núria, dos estudiants que venen de Tarragona. «Hi ha hagut mala gestió» amb les cues per pujar als autobusos a Cunit, han coincidit els dos universitaris. Ella ha precisat que «la gent anava en multitud» per accedir als vehicles, «no hi havia una cua» preestablerta i «la gent s’ha colat», ha detallat Núria. Aquest fet ha afectat especialment, segons ha indicat, a la gent que havia d’arribar a la capital catalana per treballar.