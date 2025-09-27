Societat
Vox es manifesta a Tarragona i Reus contra la futura Zona de Baixes Emissions
Diversos vehicles han participat en una caravana que ha recorregut punts cèntrics de les dues ciutats per mostrar el rebuig a les futures restriccions de trànsit
Aquest dissabte al matí, Vox ha organitzat una mobilització en forma de caravana de vehicles per mostrar el seu rebuig a la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a les ciutats de Reus i Tarragona. La marxa ha aplegat desenes de cotxes que han recorregut punts cèntrics de les dues ciutats
Els manifestants critiquen que la mesura restringirà la circulació de molts vehicles i, segons defensen, perjudicarà especialment veïns i treballadors que depenen del cotxe particular.
El president de Vox Tarragona i el diputat del partit al Parlament de Catalunya, Sergio Macián, ha qualificat la ZBE com una mesura «absolutament totalitària» i ha remarcat que «ha estat votada per tots els partits excepte Vox».
Tarragona
Nous detalls sobre la ZBE a Tarragona: un de cada quatre vehicles es veurà afectat enguany
Oriol Castro
Segons Macián, la normativa que entrarà en vigor l’1 de desembre a Reus i el 31 de desembre a Tarragona «conculca drets fonamentals com el de la lliure circulació i la llibertat de moviment dels ciutadans» i «ens obliga a triar entre cuidar les nostres famílies i poder treballar o arriscar-nos a ser multats».
Reus
L’Ajuntament de Reus aprovarà comparèixer davant quatre recursos contra la ZBE
Sergi Peralta Moreno
El president també ha denunciat que la mesura «sempre perjudica els mateixos: la classe treballadora, les famílies i els autònoms que no es poden permetre comprar un cotxe nou», i ha afegit que les ZBE «són zones per a rics».