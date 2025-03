Nous detalls sobre la ZBE a Tarragona: un de cada quatre vehicles es veurà afectat enguany

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament encara desconeix quan començarà a aplicar les sancions per incomplir la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Aquest sistema arrencarà el pròxim desembre, tot i que el primer any de funcionament no es faran efectives les multes.

«Serà de pedagogia, perquè tothom s’adapti. Serà un gran canvi. Més enllà del 2027, veurem els resultats i com funciona i decidirem si començar a aplicar les sancions o no», va explicar ahir Sonia Orts, consellera de Mobilitat.

A partir del desembre, els vehicles sense etiqueta no podran entrar, de set del matí a set de la tarda, a la Part Alta, l’Eixample i els barris marítims. L’Ajuntament calcula que aquest tipus de cotxes representen el 25%. A més, durant el 2026, els residents a Tarragona no tindran cap restricció.

«Les mesures s’aniran incrementant a poc a poc», va indicar Orts. A partir del 2027, els habitants censats a la ZBE podran entrar i sortir de la zona sense problemes. «Volem fer una transició lenta amb molta informació, pedagogia i sensibilització», va afegir la consellera.

Aquest mes, al pròxim consell plenari, es preveu que s’aprovi l’ordenança al consell plenari. Un cop finalitzat el període d’exposició pública i resoltes les possibles al·legacions, es duria a terme l’aprovació definitiva de l’ordenança i s’iniciaria la instal·lació del contracte per la implantació i posada en funcionament de la ZBE. «Hem treballat conjuntament amb Reus i hem harmonitzat les dues ordenances. No són bessones, però són germanes», va comentar Orts.

Diferències entre els grups

La nova ordenança de la ZBE va passar ahir per la Comissió d’Informació i Seguiment de Patrimoni i Territori. Segons va informar la consellera, els grups de PSC i Junts i un no adscrit van votar a favor del text, ERC, En Comú Podem i un no adscrit es van abstenir i PP i Vox van votar en contra.

«Estem contents. Els tècnics han fet un bon treball. Alguns grups volien començar a sancionar ja», va explicar Orts. La consellera també va avançar que els possibles canvis a l’ordenança es faran al plenari i no a través d’un decret de l’alcalde.

Registre per excepcions

Orts va recordar que es crearà un registre municipal per a controlar els vehicles que tenen restriccions d’entrada a la ZBE, però que compleixen les condicions per a obtenir una autorització excepcional. Així, l’edil va remarcar que aquest projecte és important per a reduir les emissions a la ciutat i diu que, els anys posteriors, es compararan resultats per a comprovar les millores.