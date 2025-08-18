Mobilitat
Una enquesta revela que un 64% creu que la ZBE de Reus afectarà negativament a la seva vida
L'enquesta, promoguda pel Tomb de Reus, s'ha fet a 550 persones
L'enquesta d’El Tomb de Reus sobre la Zona de Baixes Emissions revela una notable oposició al projecte actual. En total s'han aconseguit 550 respostes, un 79% correspon a residents a Reus i un 21% al territori. Els participants són clients dels establiments, visitants per raons personals o laborals i treballadors del centre de la Ciutat. La majoria (85%) es desplaça al centre diàriament o diverses vegades per setmana i ho fa amb vehicle particular i/o a peu, usant molt pocs cops el transport públic o la bicicleta.
Un 43% dels enquestats declara conèixer la majoria dels detalls de la ZBE, però un 48% diu que encara s'està informant i un 9% diu que no en sap res. Les etiquetes mediambientals del vehicles dels enquestats són en un 24% 0 o ECO, en un 33% C i en un 43% B o no tenen etiqueta.
Si no es comptabilitzen els indecisos: un 64% considera que la ZBE afectarà negativament o molt negativament la seva vida quotidiana. Tan sols un 10% preveu un impacte positiu o molt positiu i un 26% creu que no l'afectarà. Gairebé la meitat declara que no canviarà els seus hàbits malgrat la implementació de la ZBE, tot i que una cinquena part ja ha fet canvis o està considerant fer-los.
Quan es pregunta sobre com hauria de ser la ZBE: Un 42% no està d'acord amb cap ZBE. Només un 14% està d'acord amb el projecte actual. Un 25% la voldria molt més petita. I un 19% la limitaria a les zones de vianants actuals i futures.
Els enquestats demanen principalment més consens en la implementació, alternatives de mobilitat abans de procedir amb la mesura (transport públic i aparcaments dissuasius), i millor informació. Entre els comentaris rebuts destaquen les crítiques al projecte, l’existència de millors opcions (contra altres agents contaminants) i la manca d’estudis d'impacte econòmic (discriminació en vers els més desafavorits, afectació al comerç...).
Des del Tomb de Reus reforcen la voluntat de treballar amb l’Ajuntament per trobar una solució mixta que protegeixi el medi ambient sense ofegar l’economia local.