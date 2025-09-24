Judicial
L’Ajuntament de Reus aprovarà comparèixer davant quatre recursos contra la ZBE
Dos d'ells són els presentats pel Tomb i el regidor Julio Pardo
L’Ajuntament de Reus aprovarà, divendres, per Junta de Govern Local, comparèixer davant de quatre recursos contenciosos administratius presentats contra l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). En concret, els escrits provenen de l’entitat comercial El Tomb de Reus, un grup de ciutadans encapçalats pel regidor no adscrit Julio Pardo, l’associació Liberum i el partit polític Iustitia Europa.
El Tomb defensava una aplicació «proporcionada, equilibrada i dialogada» de la mesura, ja que li preocupava que acabés perjudicant el comerç local, mentre que Pardo va argumentar que la normativa és «discriminatòria i injusta». Liberum i Iustitia Europa, que s’han personat contra l’entorn del president del Govern, Pedro Sánchez, en ocasions vàries, apunten que les ZBE són «socialment destructives».
La ZBE s’implantarà a Reus de manera efectiva a partir de l’1 de desembre del 2025, si bé les restriccions i sancions als vehicles més contaminants —aquells que no disposen de cap distintiu ambiental— no afectaran els reusencs, o qui pagui l’impost de circulació a la ciutat, durant els primers dos anys. La seva implantació respon a un «mandat legal» i cerca els objectius de protegir la salut i lluitar contra el canvi climàtic, tal com ha assenyalat en repetides ocasions la regidora Dolors Vázquez.