Meteorologia
Tarragona lidera les màximes de Catalunya amb més de 41 graus a l’interior de l'Ebre
Els termòmetres pugen «de forma destacable» i a la meitat nord del litoral i prelitoral marquen entre 36 i 38 graus
La temperatura està pujant «de forma destacable» arreu de Catalunya i supera els 41 graus a l'interior de l'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Fins a les 12h la meitat nord del litoral s'ha situat entre els 36 i els 38 graus i el nord de l'Empordà ha fregat els 40.
A les 15h de la tarda, segons les dades automàtiques de les estacions, les màximes s'han registrat a Benissanet (Ribera d'Ebre), amb 41,5 graus; Vinebre (Ribera d'Ebre), amb 41,4 graus; el Montmell (Baix Penedès), 41,2 graus; Aldover (Baix Ebre), amb 41,1 graus; i Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), també amb 41,1 graus.
Marta Omella
Cal recordar que s'han emès nous avisos de calor molt intensa i la previsió és que l'episodi d'altres temperatures s'allargui fins dilluns. Al migdia, les capitals de demarcació han superat totes els 30 graus. Girona ha pujat fins als 38,6 graus; Barcelona (Zona Universitària) s'ha situat en els 36,5 graus; Lleida (la Femosa) en els 36,2 graus; i Tarragona (Complex Educatiu) en els 32,2 graus.
Les altes temperatures han provocat el tancament de nou espais naturals per l'alt risc d'incendi. Les restriccions s'allargaran fins dilluns i aquest diumenge es preveu que sigui el dia de màxim perill.
En canvi, pel que fa a les mínimes, s'han observat a Das (Baixa Cerdanya), amb 8,6 graus; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb 9 graus; i Prades (Baix Camp), amb 10,7 graus.