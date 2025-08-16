Meteorologia
Tarragona, en alerta vermella diumenge per calor extrema amb màximes de fins a 44 graus
El Meteocat preveu que les mínimes no baixin dels 26 graus en alguns punts, en un episodi que durarà fins dilluns
La demarcació de Tarragona viu aquest cap de setmana sota una situació de perill meteorològic màxim per calor, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). L’episodi s’allargarà fins diumenge al vespre i afectarà pràcticament tot el territori, amb l’única excepció de la Conca de Barberà, que es mantindrà en alerta taronja. A partir de dilluns, la calor afluixarà i el territori ja no estarà sota cap avís.
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més altes en general, tot i que a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona l’ascens podria ser moderat. A trams del litoral es preveuen mínimes superiors als 26 °C, en un context de notable inversió tèrmica.
Pel que fa a les màximes, seran semblants o lleugerament més altes que en dies anteriors, amb pujades moderades o acusades al litoral sud. En canvi, a la meitat nord del litoral i prelitoral podrien quedar-se semblants o fins i tot una mica més baixes.
En qualsevol cas, la calor serà molt intensa arreu. Es calcula que els termòmetres superaran els 37 °C a gran part de Catalunya, mentre que a punts del prelitoral i de la depressió central es podrien enfilar fins als 40-42 °C. Els valors més extrems es registraran a l’interior de les Terres de l’Ebre i en zones del litoral sud, on es podrien assolir màximes de 42-44 °C.
Protecció Civil manté actives les recomanacions habituals en episodis d’onada de calor: evitar activitats físiques a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint encara que no hi hagi set, procurar descansar en espais frescos i tenir especial cura de la població més vulnerable, com ara la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques.