Societat
El risc extrem d’incendi tanca cinc espais naturals de Tarragona en una situació sense precedents
Diumenge serà el dia de màxim perill i les Terres de l'Ebre és un dels punts que més preocupen
Tanquen nou espais naturals de Catalunya per l'alt risc d'incendi aquest dissabte. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. Als Agents Rurals els preocupa sobretot les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
La cap de guàrdia del cos, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació «sense precedents» i es deu a les condicions meteorològiques: altes temperatures, humitat per sota del 30% i vent de nord, a més de l'escassetat de pluges els últims dies.
Avui hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt.
Camp de Tarragona
ACN
Els espais tancats són el Cap de Creus i la Serra de l'Albera a Girona; les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Montsant i les Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona; les serres de Cardó - el Boix i els Ports a l'Ebre i, finalment, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig a Ponent.