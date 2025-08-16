Societat
Tarragona tanca al públic l'Amfiteatre i el Passeig Arqueològic per l'onada de calor
Davant l'onada de calor, l'Ajuntament ha activat, en fase d'alerta, el pla d'emergències municipal de manera preventiva durant els propers dies
L'Ajuntament de Tarragona tancarà al públic aquest dissabte l'amfiteatre romà, des de les 13:00 fins a les 16:00 hores, a causa de les altes temperatures, segons ha informat a través de les xarxes socials.
Davant l'onada de calor, el consistori ha activat, en fase d'alerta, el pla d'emergències municipal de manera preventiva durant els propers dies i ha demanat a la població que prengui mesures d'autoprotecció, especialment a la gent gran, nens, malalts crònics o que treballin o facin esport a l'aire lliure.
A més, aquest diumenge, a partir de les 13:00 hores, tornarà a tancar l'amfiteatre romà i també el passeig arqueològic, que transcorre al voltant de les muralles romanes, i ja no els obrirà en tot el dia.
L'ajuntament alerta que Tarragona es veurà afectada per l'onada de calor i per calor nocturna intensa.
Camp de Tarragona
Tarragona, en alerta vermella diumenge per calor extrema amb màximes de fins a 44 graus
Marta Omella