Successos
Protecció Civil demana respectar el confinament: «Que tothom estigui tranquil»
S'està monitorant el núvol per a controlar que no calgui ampliar o modificar les zones d'alerta
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, demana respectar el confinament de la població de Vilanova i la Geltrú, el nucli de les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit i Calafell arran de l'incendi de matinada en una empresa de productes químics.
En una atenció a mitjans des del Deprtament d'Interior ha indicat que el confinament decretat és una mesura «molt garantista» i ha assegurat que la població pot estar tranquil·la. «Demanem a tothom que estigui confinat que continuï en aquesta situació», ha dit per donar el temps necessari als operatius que hi treballen.
A hores d'ara, no hi ha previsió de quan es pot desconfinar la població, però es farà «tan bon punt sigui possible» avisant a través d'una alerta mòbil. Solé ha dit que Protecció Civil està monitorant el núvol per veure si cal modificar les zones d'alerta en funció de cap a on es mouen els fums a causa del vent o la meteorologia.
En aquest sentit, ha explicat que cal estar al cas dels fums que han emanat en cremar pastilles de clor. Amb tot, a hores d'ara, no està sobre la taula ampliar el confinament a altres poblacions.