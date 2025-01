Els pobles de Tarragona on millor es menja segons National Geographic

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona no només destaca per la seva bellesa natural i el seu patrimoni històric, sinó també per una gastronomia rica i variada, profundament influïda pel seu territori. Des dels productes marins fins els de la terra, l’oferta culinària d’aquesta regió catalana és un tiberi per als sentits.

Per aquesta raó, la prestigiosa revista National Geographic ha publicat un reportatge, escrit pel periodista Rafa Pérez i la seva col·laboradora Mari Carmen Duarte, analitzant i descobrint als seus lectors quins són els pobles de la demarcació de Tarragona on millor es menja.

Ulldecona: la fusió de tradició i modernitat

Al cor de la comarca del Montsià, Ulldecona s’ha posicionat com un referent gastronòmic gràcies als seus dos restaurants amb Estrella Michelín: L’Antic Molí i Les Moles. El primer, dirigit pel xef Vicent Guimerà, no només ha guanyat l’Estrella Michelín, sinó també una Estrella Verde pel seu compromís amb la cuina ecològica i de proximitat.

Per la seva part, Les Moles destaca per una cuina que posa de relleu les arrels de la zona, amb un menú accessible que respecta les tradicions culinàries locals. Ulldecona també és coneguda pel seu oli d’oliva verge extra, procedent de la concentració d’oliveres mil·lenàries més gran del món.

Vilalba dels Arcs: la terra del vi i la tradició

Aquest petit municipi de la Terra Alta és famós per la seva festa dels Quintos, on les coques són les protagonistes. Tanmateix, Vilalba dels Arcs ofereix molt més que celebracions locals. La seva gastronomia, lligada a productes de l’horta i la terra, es pot degustar en restaurants com El Nou Moderno, que, al llarg de tres generacions, ha mantingut l’essència de la cuina de la zona, destacant plats com el fricandó de vedella. Els vins de la regió, especialment la garnatxa blanca, són un altre dels atractius d’aquest poble, on els cellers locals ofereixen visites que permeten descobrir la rica història vitivinícola de la zona.

Valls: bressol del calçot

Si d’alguna cosa és coneguda Valls, és pel seu calçot, aquesta ceba tendra i dolça que se serveix en una graellada, coberta de salsa romesco. El darrer diumenge de gener, la localitat celebra la Festa de la Calçotada, un esdeveniment que atreu milers de persones.

A més dels calçots, Valls ofereix una variada proposta gastronòmica en restaurants com Portal 22 i La Licorera, on la cuina creativa i la tradició es donen la mà, oferint tapes de temporada i plats de carn que reflecteixen l’autèntic sabor de la regió.

Deltebre: el paradís de l’arròs i els productes del Delta

Deltebre, situat a la desembocadura de l’Ebre, és un destí ideal per als amants de la cuina de mar i horta. Els arrossars, les anguiles, les ostres i el cranc blau són alguns dels productes que marquen l’oferta culinària d’aquest poble. En llocs com Ladis Alcalà i Casa Nuri, els plats es cuinen a la brasa, potenciant els sabors autòctons i oferint una experiència gastronòmica única que reflecteix la riquesa de l’entorn natural de Deltebre.

La Ràpita: el mar i el llagostí

La Ràpita és coneguda per la seva llotja, una de les més importants del litoral mediterrani, i pel seu llagostí, un producte de gran prestigi en la gastronomia local. En restaurants com el d’Albert Guzmán, el llagostí és protagonista, cuinat de manera senzilla o amb tocs innovadors, com les picades d’ullet a la cuina asiàtica que introdueix durant les Jornades del Llagostí. El marisc i el peix fresc del Mediterrani, juntament amb la brisa marina, fan de La Ràpita un destí obligat per als amants de la bona taula.

El Vendrell: un viatge gastronòmic complet

El Vendrell, capital del Baix Penedès i bressol de Pau Casals, és també un destí gastronòmic de primer ordre. Des dels seus deliciosos croissants i coques en L’Obrador Oriol Rossell fins els arrossos del premiat El Casinet, El Vendrell ofereix una oferta variada que combina tradició i modernitat.

En llocs com La Locanda dei Sapori, que ofereix un viatge a Itàlia amb matèria primera de molt bona qualitat, creant així un ambient d’alta cuina en un entorn relaxat. I per completar l’experiència, no pot faltar una parada en el Km1187, un espai gurmet que ofereix una cuidada selecció de vins i productes locals.

Cornudella de Montsant: vins i cuina fresca amb estrella

Cornudella de Montsant, en ple cor de la comarca del Priorat, és coneguda pel seu impressionant paisatge muntanyós i les seves vinyes. En aquest pintoresc poble, el restaurant Quatre Molins brilla amb una estrella Michelín, sota la direcció del jove xef Rafael Muria. La cuina fresca i de temporada, acompanyada dels vins de la D.O. Montsant, fa de Cornudella una parada obligatòria per als amants de la bona taula i els vins de qualitat.

Falset: un racó ple de sabor i tradició vinícola

Capital del Priorat, Falset és un petit poble envoltat de vinyes que produeixen alguns dels millors vins de la regió. La gastronomia de Falset està marcada per la tradició, amb plats com l’escalivada a la llenya o la truita amb bacallà, que es poden gaudir en restaurants com El Restaurant Sport. A més, els cellers de la regió, com la Cooperativa Falset Marçà, ofereixen visites i tastos que permeten conèixer a fons la història vitivinícola de la localitat.

Batea: el sabor de la terra en cada plat

Al pintoresc poble de Batea, en la comarca de la Terra Alta, es troba el Restaurant Miravall, un lloc on el xef Ricard Vidal combina els productes autòctons amb la seva passió per la gastronomia. Amb un menú que destaca l’anguila fumada del Delta i els olis d’oliva de la zona, aquest restaurant és una mostra més de com els productes del territori són la base de la cuina local.

Així doncs, Tarragona és un destí que, a més del seu patrimoni cultural i paisatgístic, ofereix una experiència gastronòmica inigualable. Des dels mariscos del Delta de l’Ebre fins els vins del Priorat, passant pels calçots de Valls i els olis d’oliva d’Ulldecona, cada racó d’aquesta província és una invitació a assaborir l’autèntica cuina catalana.