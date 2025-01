Els quatre pobles de Tarragona que es troben entre els 100 millors d’Espanya segons National Geographic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre pobles de la demarcació de Tarragona han estat inclosos en la selecció dels millors destins d’Espanya, segons la prestigiosa revista National Geographic. Horta de Sant Joan, Siurana, Montblanc i Miravet destaquen per la seva riquesa històrica, bellesa natural i la seva capacitat per preservar l’essència de segles passats. La distinció ressalta el valor cultural i l’autenticitat d’aquestes localitats, que conserven el seu patrimoni medieval, templer i hospitalari.

Horta de Sant Joan: Un destí que inspira art i tradició

Horta de Sant Joan és una localitat que transporta al visitant a temps medievals. El seu traçat urbanístic, amb estrets carrers costeruts i la seva arquitectura medieval gairebé intacta, semblen serveis d’una obra pictòrica. De fet, va ser precisament aquest paisatge el que va captivar Pablo Picasso, que va transformar el turó sobre el qual s’aixequen les cases de la vila en una famosa composició cubista. Avui dia, el poble conserva la seva essència, amb la plaça porticada de l’església, l’ajuntament renaixentista i cases emblemàtiques com la Casa Pessetes i la Casa Clúa.

Horta va ser històricament un important enclavament templer i hospitalari després de la reconquesta en el segle XII, i el seu llegat es reflecteix en construccions com l’església de Sant Joan, d’austera aparença fortificada, o el convent dels Àngels. La presència de Picasso, juntament amb el Centre Picasso i l’Ecomuseu del parc d’El Ports, han convertit el poble en un destí cultural de referència.

Siurana: Fortalesa sobre el cingle

Siurana, per la seva part, és conegut pel seu impressionant emplaçament sobre un cingle de roca calcària, la qual cosa li va permetre resistir un prolongat setge durant l’època medieval. Situat dalt de la serra del Montsant, el poble ofereix unes vistes espectaculars del pantà de Siurana i els boscos circumdants, un paradís tant per a escaladors com per a excursionistes.

L’església romànica de Santa María, que data dels segles XII-XIII, és un dels principals atractius, juntament amb els seus carrers de pedra que evoquen la bellesa atemporal del lloc. A més del seu valor natural, Siurana conserva una arquitectura tradicional, amb habitatges de pedra i sostres de teules vermelles que s’alineen al carrer Major. L’entorn també preserva petits bancals de vinyes i horts, la qual cosa manté intacte el caràcter rural de la localitat, immune a les transformacions del temps.

Montblanc: Un viatge a través de la història medieval

Montblanc, una de les localitats més emblemàtiques de la Conca de Barberà, impressiona per la seva muralla medieval de 1500 metres de longitud, que data del segle XV. El tram més visitable de la muralla es troba al portal de Sant Jordi, un dels accessos principals a aquest encantador poble. Fundat l'any 1163, Montblanc guarda vestigis del seu passat, des d’un assentament iber fins la seva esplendor medieval, que es reflecteixen en els seus edificis civils i religiosos.

El Palau Reial, que va allotjar el rei d’Aragó durant les seves visites, i el Palau del Castlà, residència del representant militar de la Corona, són alguns dels principals atractius històrics. Montblanc també és coneguda pel seu important patrimoni religiós, amb convents on es va allotjar San Francisco de Asís, i per la seva arquitectura gòtica i romànica, com l’església de Santa María. La localitat va ser inclosa l'any 1988 en la llista de Patrimonis de la Humanitat de la Unesco pel seu valor històric i cultural.

Miravet: Un castell templer sobre l’Ebre

Miravet, a la vora del riu Ebre, ofereix una de les postals més espectaculars de la Ribera d’Ebre. El seu imponent castell, un dels millors exemples d’arquitectura templer d’Europa, es reflecteix a les aigües de l’Ebre, creant una estampa única.

El nucli històric del poble, el Cap de la Vila, amb els seus carrerons costeruts i cases amb pòrtics, convida a un passeig tranquil. Entre els seus monuments destaca l’Església Vella, que allotja exposicions sobre la història local i la ceràmica miravetana, una tradició que data de 1650. El Raval dels Canterers, antic barri de terrissers, continua viu avui amb tallers que mantenen l’ofici centenari.

Quatre destins que capturen l’ànima de Tarragona

El reconeixement de National Geographic a Horta de Sant Joan, Siurana, Montblanc i Miravet com quatre dels millors pobles d’Espanya posa de relleu la riquesa històrica, cultural i natural de Tarragona. Aquests enclavaments no només conserven la seva essència al llarg del temps, sinó que també conviden els visitants a endinsar-se en un viatge que uneix art, història, naturalesa i tradició.