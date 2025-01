Aquests són els millors restaurants de la ciutat de Tarragona segons National Geographic

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona, envoltada d’un mar generós i una terra fèrtil, ha estat testimoni d’un ressorgir gastronòmic que uneix la tradició mediterrània amb les tendències més actuals. Els restaurants de la ciutat no només destaquen per la seva oferta culinària de qualitat, sinó també per la seva aposta ferma per la sostenibilitat, el producte local i una cuina que reivindica la proximitat amb cada mossegada.

La prestigiosa revista National Geographic ha elaborat recentment un rànquing que destaca els millors restaurants de la ciutat de Tarragona, ressaltant la qualitat, creativitat i autenticitat de les seves propostes gastronòmiques. Aquest reconeixement, que posa de relleu la cuina de proximitat i la sostenibilitat, ha posat la ciutat en el radar dels amants de la bona taula, consolidant Tarragona com un dels destins culinaris més interessants del Mediterrani.

O'Hashi: El sabor del Japó a Tarragona

El restaurant O'Hashi ha aconseguit captar l’essència de la cuina japonesa sense perdre de vista els productes locals de Tarragona. Dirigit per Álvaro i Álex, el local s’especialitza en peixos autòctons de la regió. La seva carta es reinventa amb plats com la gamba roja de Tarragona amb sopa miso, el llenguado en sake o l’excepcional nigiri de galera. Amb una filosofia que respecta la simplicitat i el perfeccionisme de la gastronomia nipona, O'Hashi s’ha guanyat el seu lloc com un dels millors exponents de cuina japonesa a Espanya.

El Terrat: El Mediterrani en un plat

La proposta de Moha Quach a El Terrat fusiona la tradició de la cuina romana amb la riquesa del producte mediterrani. La seva cuina s’inspira en el vaixell romà Olivus, que recorria el Mare Nostrum, portant aliments que donen vida als menús degustació que ofereix el restaurant.

Plats com pèsols llàgrima de Riudoms amb comí o el garum romà són exemples de la seva tasca de reinterpretació històrica, mentre que el seu enfocament en productes locals, com la gamba de Tarragona o les ostres del Delta, fan que cada mossegada sigui una experiència única.

El Cup Vell: La cuina de la terra i la tradició

El Cup Vell, un petit però vibrant restaurant dirigit per Pau Feliu i Alberto Pontón, és un clar exponent de la cuina de proximitat. Amb un concepte senzill però profundament arrelat en la tradició, El Cup Vell destaca pels seus plats basats en la qualitat del sofregit de tomàquet, un ingredient essencial a la seva cuina. L’equip confia en les relacions personals amb productors locals per garantir la frescor dels seus productes, i la barra és el millor lloc per a gaudir de la seva oferta.

Bar El Cortijo: La tradició portuària amb vi natural

El Cortijo va començar com un lloc de descans per als estibadors del port, però avui és un referent a Tarragona per als amants del vi natural. Els germans Masegosa han sabut reinventar el concepte del bar oferint cansalada viada cuita a foc lent, bon menjar casolà i un cuidat menú basat en productes frescos i locals. La seva passió pel vi natural es reflecteix a la carta, on destaquen etiquetes de petits cellers de la província i, per descomptat, la seva icònica Pancetamol, un plat ple d’espècies i personalitat.

AQ: Cuina oberta i de proximitat

En el cor de Tarragona, AQ ha transformat la manera de menjar amb un concepte que posa la cuina a la vista. Dirigit per Quintín Quinsac i Ana Ruiz, disposa d’una carta basada en plats per compartir. De fet, els plats del dia roten constantment, sempre amb un 30% d’opcions fixes, i entre les seves propostes més destacades es troben el fals ravioli de gamba amb allada i el coulant de pop. Un espai on la proximitat entre comensals i cuina crea una atmosfera única.

El Taller: Cuina nikkei amb producte local

Amb el segell de Jorge Huiman, un xef peruanojaponès, El Taller presenta una fusió perfecta entre la gastronomia nikkei, el producte local del mar i el Camp de Tarragona. Plats com el cebiche de cireres o l’arròs chaufa de verdures fan d’aquest restaurant una de les propostes més originals de la regió. A més, el restaurant promou el consum de vins sense sulfits i ha creat una comunitat al voltant d’esdeveniments com La Pollada, on la gastronomia es troba amb la cultura i la solidaritat.

Seasons: Cuina de records al cor de Tarragona

El xef Xavi Fernández ha convertit Seasons en un refugi per als amants de la cuina de records, on els plats de la seva infància prenen vida amb tocs moderns. Ubicat a la plaça Corsini, aquest restaurant es basa en la proximitat dels productes del Mercat Central, la qual cosa li permet oferir plats frescos i de temporada. Entre les seves especialitats destaquen els callos de tercera generació i els calamars a la romana de potera.

Amarant: El sabor de Mèxic a Tarragona

Amb un enfocament molt autèntic, Amaranto porta els gustos tradicionals de Mèxic a Tarragona. Eric Vicens i Jessica Romo, després d’anys d’experiència a Polanco (Mèxic) van obrir aquest restaurant amb la intenció d’oferir plats que recorden la cuina de les àvies mexicanes. Destaquen a la seva carta el taco de cochinita pibil, un plat que els va portar a la segona posició en el concurs nacional de tacos, i una varietat d’altres tacos com el de mole amb pollastre o chamorro.