Mercats de Nadal a Tarragona 2024: totes les fires que ofereix la demarcació aquestes festes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest Nadal 2024, la demarcació de Tarragona torna a acollir una gran varietat de fires i mercats nadalencs, ideals per gaudir de les festes en família i fer compres d'artesania i decoració. Aquestes són les diferents opcions que ofereixen els municipis tarragonins:

Tarragona

Mercat de Nadal: Del 29 de novembre al 23 de desembre, a la Rambla Nova. Inclou productes tradicionals com pessebres, figures, verds i decoració nadalenca. De 10 h a 21 h.

Fira de l'Artesania: Del 6 de desembre al 6 de gener, també a la Rambla Nova, amb artesanies com sabons naturals, joieria i objectes fets a mà. De 10 h a 21 h.

Reus

Mercat de Nadal: Plaça del Mercadal del 5 al 22 de desembre, de 9:00 a 21:00 h.

Mercat d'Artesania: Plaça Evarist Fàbregas, del 2 de desembre al 5 de gener. De 9:00 a 21:00 h. Inclou des de decoració nadalenca fins a productes locals com torrons i mel artesanal.

Valls

Fira de Capons: i Mercat de Nadal: El 14 i 15 de desembre a la plaça del Blat i carrers del centre. És l'únic mercat del Camp de Tarragona que inclou la venda d’aviram viu, a més de decoració i gastronomia.

Móra d’Ebre

Fira de Nadal: El 14 de desembre a la plaça de Baix, amb parades de tions, decoració i activitats com nadales i tallers infantils. De 10 h a 21 h.

Torredembarra

Mercat de Nadal: Del 6 al 8 de desembre, entre la plaça del Castell i la plaça de la Vila. Inclourà 25 parades d'artesania, tallers infantils, degustacions i animació itinerant entre altres activitats.

Hospitalet de l'Infant

Mercat de Nadal: Del 29 de novembre a l'1 de desembre a la Plaça Catalunya. Inclou diverses parades locals, de comerços i negocis amb d'articles d'alimentació, artesania, decoració o roba i complements. També ofereix un programa farcit de propostes.

El Morell

Fira de Nadal: Del 28 de novembre a l'1 de desembre. Els i les assistents hi podran gaudir d'uns dies màgics plens d'activitats, tallers, música i molt més, o trobar aquells detalls que manquen, buscar aquells regals que encara no tenen o passejar per mirar i comprar tot allò que ofereixen els diferents comerciants morellencs per a aquestes festes tan especials.

Altafulla

25a Fira de Nadal: Del 13 de desembre al 15 de desembre. Oferirà un ampli programa d'activitats, música i tradicions, acompanyat per una cinquantena de parades amb productes i decoracions de temàtica nadalenca.

Cambrils

Fira del Regal de Nadal: Del 5 de desembre al 8 de desembre. La fira oferirà quatre dies per gaudir dels millors productes del comerç local de la vila, amenitzats amb activitats per les més petites de casa.

Ascó

XV Fira de Nadal i XIII Mostra del Cava d'Ascó: Del 30 de novembre a l'1 de desembre d'11 a 14 h i de 16 a 21 h. Inclou nombroses parades de productes i regals nadalencs, a més de tallers infantils, concerts i espectacles itinerants, entre altres activitats.

Camarles

26è Mercat de Nadal: 6 de desembre a la Plaça del Mercat, de 10 a 20 h. Es podrà trobar productes típics nadalencs i de decoració, a més de la recollida de cartes per part del Pare Noel, espectacle i encesa de llums de Nadal i activitats diverses.

Tivissa

12a Fira de Nadal: Del 6 al 7 de desembre de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Inclou parades, animacions i activitats per a tota la família, animacions musicals i culturals, degustacions de vi, actuacions, i el Tronc de Nadal i el Bosc Encantat, entre d’altres.

Ametlla de Mar

Mercat de Nadal i Mostra d'animals de granja: Del 6 al 8 de desembre al Parc del Bon Repòs. Oferirà un seguit d'activitats com tallers, animació infantil, cantada de Nadales, xocolatada, tastos i maridatges, música, degustació de figues i borraines, entre altres.

Vilalba dels Arcs

Fira de Nadal: 7 i 8 de desembre de 10:30 a 13:30 h i de 17:00 a 20:00 h a la plaça de la Villa. Inclourà parades de productes artesans, tallers infantils, espectacles i música nadalenca.

Tortosa

Fira de Nadal: Del 6 al 8 de desembre als carrers del nucli antic. Inclourà arades pel voltant de la catedral, on trobar regals, artesania i productes de Nadal. A més, també hi haurà animació de carrer, tallers i activitats per a totes les edats.

Campredó

X Fira de Nadal: Dissabte 14 de desembre a l'Espai Cultural la C. Comerciants, artesans i associacions ofereixen productes nadalencs per regalar o per preparar les llars per al Nadal. En el marc de la Fira es realitzaran activitats paral·leles, sempre organitzades per entitats del poble, com un tronc de Nadal gegant, tallers creatius, demostracions artesanals i espectacles musicals.

Roquetes

30a Fira de Nadal: Del 14 al 15 de desembre. Inclourà paradetes de productes i activitats diverses, a càrrec dels comerciants i el teixit associatiu de la ciutat.

Amposta

26è Mercat de Santa Llúcia: Diumenge 15 de desembre al carrer Major, la plaça de l'Ajuntament i el carrer Corsini de 10 a 21 h. Oferirà parades d’artesania, alimentació i comerç, on trobar detalls, regals i objectes artesans per aquestes festes nadalenques. Durant la jornada, hi haurà animació musical o la visita del Tió, entre altres.