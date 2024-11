La Ruta dels Tions i el Mercat de Nadal, entre els actes destacats a Torredembarra durant les festes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa d'activitats Nadal a Torredembarra presenta una proposta plena de novetats i activitats per a tots els públics, amb l'objectiu de viure unes festes més inclusives, solidàries i arrelades a la tradició, resultat d’un treball conjunt dels diversos departaments de l’Ajuntament i la col·laboració de moltes entitats i empreses torrenques.

Més de quaranta activitats conformen aquesta programació, que promouen la convivència, el suport al comerç local i la participació activa de la ciutadania, i que han presentat aquest matí l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino; el regidor de Cultura i Biblioteca, Daniel Pujol, i la regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar.

Més dies i novetats al Mercat de Nadal

Enguany, el Mercat de Nadal s’estendrà del 6 al 8 de desembre, entre la plaça del Castell i la plaça de la Vila. Comptarà amb 25 parades d'artesania i comerços locals, activitats infantils, tallers, degustacions i animació itinerant. S'hi sumaran novetats gastronòmiques, pensades per donar suport a l’economia local i enriquir l'experiència dels visitants.

La Ruta dels Tions, ampliada i més participativa

Una altra de les novetats és l’ampliació de la Ruta dels Tions, que en aquesta edició arriba fins a 21 tions tematitzats, distribuïts per diversos punts de Torredembarra. Aquests tions representen personatges emblemàtics del municipi i diverses facetes de la cultura popular.

Aquesta activitat és gratuïta i convida tant a veïns com a visitants a descobrir els racons més característics del poble, tot gaudint de l’esperit nadalenc en família. "Gràcies a la col·laboració de les entitats locals, aquesta ruta ha crescut i s’ha consolidat com una de les activitats més estimades per tots", ha afirmat la regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar.

Una nova edició de la gimcana d’aparadors

Una de les iniciatives que tornarà aquest any és la Gimcana d'Aparadors, una activitat lúdica que fomenta les compres al comerç local i que serà una de les primeres activitats a arrencar, coincidint amb l'encesa de les llums de Nadal el dijous 5 de desembre. La gimcana convida les famílies a passejar mentre busquen objectes amagats als aparadors. Aquesta activitat també inclou premis incentivant així la dinamització comercial. Hi participen 44 establiments.

Un Nadal solidari i inclusiu

L'Ajuntament de Torredembarra ha apostat fort per la solidaritat i la inclusió en la seva programació d'enguany. La campanya "Cap infant sense joguines", que es mantindrà fins al 27 de desembre, és una de les iniciatives solidàries del Nadal.

Aquesta acció permet a la ciutadania portar joguines en bon estat a diversos punts de recollida, fomentant la reutilització i ajudant a garantir que cap nen o nena es quedi sense regals. A més, s’han organitzat diverses activitats per recaptar fons per a La Marató de 3Cat.

L'alcalde, Vale Pino, ha destacat l’esforç continuat de l’Ajuntament per garantir que totes les activitats nadalenques siguin inclusives i accessibles per a tothom.

"Volem que ningú es quedi al marge de la màgia d’aquestes festes. Des de l'Ajuntament, continuem treballant per crear espais i moments pensats per a tothom, com l'espai reservat al port per a l’arribada dels Reis d’Orient, l'hora tranquil·la al parc de Jocs de Reis o el repartiment de regals adaptat a les necessitats de tots els nens i nenes”.

La tradició a la Torre: pessebres, concerts i més

Pel que fa a la part més cultural i tradicional del programa, destaquen activitats com el Pessebre de les antigues peixateries i el Concert Extraordinari de Nadal de la Coral Santa Rosalia. A més, el dissabte 28 de desembre, els infants podran participar en una activitat tradicional torrenca: Fem Barrera!, organitzada per la Biblioteca Mestra Maria Antònia.

Aquesta activitat permetrà als més petits decorar els seus pals per després sortir a fer barrera pel carrer d’Antoni Roig, una tradició que reivindica les arrels locals i que ha estat molt ben acollida per la comunitat. "Fem Barrera! és una de les activitats que millor representa l'esperit de comunitat i la connexió amb les nostres arrels. Una activitat que ens fa gaudir de la nostra història d'una manera divertida i participativa", ha explicat el regidor de Cultura i Biblioteca, Daniel Pujol.

El Triatló Popular Nadalenc

Un altre element important d’aquest Nadal és el Triatló Popular Nadalenc, que inclou la Bicicletada de Sant Esteve, la Cursa de Sant Silvestre i el 1r Bany de l'Any. Aquests esdeveniments esportius, pensats per a totes les edats i nivells, permeten gaudir de l’activitat física en un ambient festiu i familiar, mantenint-se actiu durant les festes.

La Cavalcada de Reis estrena sis carrosses

Per tancar les festes, la tradicional Cavalcada de Reis serà un dels esdeveniments més esperats. Enguany, la cavalcada estrenarà sis noves carrosses i uns trons únics per al Castell, elaborats per dos veïns del municipi de manera altruista. L’espectacle de llums, so i focs artificials que acompanyarà l’arribada dels Reis serà un dels moments més màgics de les festes.

Celebració de Cap d'Any: dues opcions per a tothom

Aquest any, Torredembarra ofereix dues opcions per celebrar el Cap d'Any. Per una banda, la festa al Pavelló Municipal Sant Jordi, organitzada per segon any consecutiu per una empresa del territori, i per altra banda, la recuperació de la festa al Casal Municipal, amb la temàtica "Remember", organitzada per l’Ajuntament. Amb aquestes dues propostes, tothom podrà gaudir d'una celebració per acomiadar l'any de la millor manera possible.