Quins municipis tarragonins tindran pista de gel aquest Nadal?

Aquest 2024, diversos municipis de la demarcació de Tarragona instal·laran pistes de gel durant la temporada festiva perquè aquells qui ho desitgin puguin gaudir d'una de les activitats més nadalenques en família.

A Tarragona, el Tarraco Gel tornarà a ser una de les principals atraccions a la ciutat. Aquesta pista de gel, ubicada a les Gavarres, obrirà les seves portes a partir del 29 de novembre i romandrà oberta fins el 7 de gener. Concretament es troba ubicada al carrer Josep Maria Folch I Torres, 14.

La sessió ha de ser reservada amb antelació a través de la seva pàgina web. Les entrades tenen un preu d'11 euros.

El Morell també se suma a la celebració amb la seva Fira de Nadal, que tindrà lloc del 29 de novembre a l'1 de desembre. A més de les activitats tradicionals, la fira comptarà amb una pista de gel sintètic que serà gratuïta per a tots els assistents.

La fira s'ubicarà a l'esplanada del carrer Àngel Guimerà amb el Miquel Martí i Pol. L'entrada no requereix reserva prèvia.

A Tortosa, la novetat d’aquest any serà la pista de gel sostenible. Instal·lada al parc municipal Teodor González, aquesta pista aposta per la sostenibilitat utilitzant aigua no potable i compensant les emissions de CO2 amb la plantació d'arbres.

La pista serà gratuïta i es podrà gaudir a partir del 29 de novembre i romandrà oberta fins el 7 de gener. Està organitzada per la Federació de Comerç Tortosa Més amb el suport de l’Ajuntament i altres entitats locals. No requereix reserva prèvia.