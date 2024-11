Reus donarà el tret de sortida al Nadal amb l'encesa de llums el 28 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus ja ho té tot a punt per la nova campanya de Nadal, amb la consolidació de la marca Reus és Nadal, que començarà el proper dijous 28 de novembre i s'allargarà fins al 6 de gener. L’objectiu de la campanya és contribuir a consolidar el posicionament de la ciutat com a referent de l’oci i de les compres a Catalunya, amb un impacte més enllà de les festes de Nadal.

Reus és Nadal ocupa diferents espais curosament pensats perquè esdevinguin escenaris molts nadalencs i plens de màgia on s'hi desenvoluparan activitats especials i on els visitants són els protagonistes.

Les places Mercadal, Prim, Llibertat, Evarist Fàbregues, plaça Doctor Sabater, plaça Anton Borrell, el Raval de Santa Anna, plaça d’El Carrilet, així com els Mercats de Reus i els Centres Cívics, seran els principals escenaris d’atracció de visitants. L’extensa oferta comercial de proximitat així com la implicació del sector contribuirà a la distribució dels visitants pel conjunt de carrers i places.

Espectacle inaugural

Per donar tret de sortida a la campanya de Nadal, el dijous 28 de novembre, a partir de les 18:30 h està programat l’espectacle Diamants caiguts del cel on el protagonista és la Llum del Nadal. És un espectacle lumínic que sota la premissa d’abaixar la llum de les estrelles vol generar entre tots aquesta energia lumínica necessària per encendre el Nadal de Reus. És un espectacle de llum i música que permet gaudir-lo des de qualsevol punt de la plaça, que reserva una sorpresa final i una obertura màgica de les llums de Nadal.

A partir de les 18:00 h s’habilitarà un espai a la plaça del Mercadal, reservat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest espai estarà situat a prop del carrer Major.

També s’habilitarà un espai tranquil de visibilització al mateix punt, sense aglomeracions, on les persones amb diferents sensibilitats puguin gaudir de l’acte en un entorn més relaxat. I un espai per deixar els cotxets dels infants, de 18:00 a 19:30 h, a un espai habilitat a la plaça de Sant Pere.

A les 19:00 h, un cop encès l’arbre de Nadal, també s’encendrà la resta de l’enllumenat de Nadal i es posen en marxa tots els elements i espais de Nadal. Començaran els passis de música i llum de l’esfera de la Llibertat i s’obrirà l’espai Un Nadal Rodó amb la dinamització especial de la Dixie Brand i el carrusel de Nadal de la plaça del Prim.

Decoració nadalenca

Enguany la plaça de la Llibertat comptarà un altre cop amb una esfera de llum de 12 metres de diàmetre que oferirà un espectacle de llum i música, cada dia a les 18:00 h, 19:00 h, 20:00 h i 21:00 h de 10 minuts de durada amb diferents cançons de temàtica nadalenca. El primer espectacle es durà a terme el dijous 28 de novembre a les 19:00 h.

Per segon any consecutiu, s’obrirà de nou l’espai Un Nadal Rodó, amb una temàtica diferent, enguany les esferes de l’espai estan tematitzades amb contes il·lustrats per diferents il·lustradors i il·lustradores. L’espai s’inaugurarà el dijous 28 de novembre a les 19:00 h.

Com a novetat al final del Nadal Rodó s'ha fet un Calendari d’Advent gegant, on cada dia, de l’1 al 24 de desembre s'obrirà una de les seves portes.

I del 28 de desembre al 4 de gener es transforma i es converteix en el campament dels patges reials i recollida de cartes.

La plaça Prim comptarà amb el carrusel de Nadal de dues plantes i de 10 metres de diàmetre, que estarà en funcionament durant tots els dies de la campanya de Nadal.

La plaça del Meercadal comptarà amb el tradicional Arbre de Nadal de 15 metres d'alçada amb 2025 wats de potència i 46.900 punts de llum led.

El Mercat d'artesania se situarà a la plaça Evarist Fàbregas, del 2 de desembre al 5 de gener. De 9:00 a 21:00 hores.

També es tornen a realitzar els Retaules Vivents al Parc de Sant Jordi i les representacions es portaran a terme els dies 21, 22, 25 i 26 de desembre a les 19:30 h.

A la plaça Anton Borrell hi haurà la zona lúdica i d'atraccions infantils de Nadal. L'horari serà d’11:00 h a 14.30 h i de 16:00 h a 21:00 h, fins l’1 gener.

Campanades de Cap d’Any i Reis

També es torna a celebrar la Festa de Cap d’Any a la plaça del Mercadal, que començarà a les 23.30 hi finalitzarà a dos quarts de dues de la matinada. Aquest any s’organitza amb la participació de FlaixBac i el Dj Andreu Presas.

El dia 28 de desembre, el Patges Reials arribaran a la plaça del Doctor Sabater i es farà la benvinguda des del Balcó de la Casa Rull.

A la plaça de la Llibertat s'instal·larà els Campaments Reials per recollir les cartes a càrrec dels emissaris reials dels Reis d’Orient els dies 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.

El 5 de gener, a les 16:30 h, a la plaça d'Anton Borrell, hi haurà l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient. A les 18:30 h, des del capdamunt del carrer Ample, començarà la Cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient, encapçalada per l'estel, que la guiarà. En arribar a l'Ajuntament, Ses Majestats sortiran al balcó per rebre les claus de la ciutat.