El president Illa i la consellera Parlon a Palau, on es reuneix el comitè de seguiment sobre la dana

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern preveu que les línies R14, R15, R16 i R17 afectades es recuperin aquest diumenge. Ho ha dit la consellera Nuria Parlon en una compareixença després de la reunió del comitè de seguiment de la dana.

Parlon ha assegurat que la previsió és que el pla Inuncat es mantinguin en alerta aquest diumenge i que dilluns «probablement» pugui passar a prealerta, si bé s'espera que continuï la pluja. La consellera ha demanat extremar precaucions, sobretot coincidint amb l'operació tornada del pont de Tots Sants.

D'altra banda, ha explicat que s'han anat recuperant incidències a nivell de carreteres i s'està revisant l'estat de les escoles de les Terres de l'Ebre que no fan festa dilluns.«Encara ens trobarem amb pluges abundants», ha destacat la titular d'Interior, que ha recordat que aquest dissabte s'ha enviat una nova alerta als mòbils de les Terres de l'Ebre demanant-los prudència i que s'allunyin de rieres i barrancs.

De fet, ha explicat que agents rurals han treballat en la inspecció de barrancs i han fet també vigilància de camins i senyalització de guals impracticables.

D'altra banda, ha comentat que serveis educatius està revisant l'estat de les escoles que dilluns no fan festa, unes 17 a les Terres de l'Ebre. Així, es comprova, per exemple, si hi ha algun pati inundat o si es troben en disposició que s'hi pugui fer classe amb normalitat.

En aquest context de temporal en algunes comarques, ha agraït també que les federacions esportives hagin respost a la petició del Govern per suspendre les competicions previstes aquest dissabte i ha valorat en positiu que s'hagin suspès els partits garantint la prevenció davant l'amenaça de pluges intenses, que també estan previstes per a demà.

Sobre les afectacions ferroviàries, ha apuntat que la previsió és que les línies de rodalies R14, R15, R16 i R17 afectades es recuperin aquest diumenge. De moment, es manté interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i La Plana-Picamoixons pel temporal.

Dues carreteres tallades i 60 sortides dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 60 avisos pel temporal fins a les 17 hores d'aquest dissabte. Durant el matí, les sortides s'han concentrat a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre i destaca una actuació per un mur de terra que ha cedit al carrer Ramon Berenguer IV de Tortosa.

A la tarda, els avisos s'han rebut principalment a la Regió d'Emergències Metropolitana Sud (29) i especialment a la població de Vilanova i la Geltrú (13), cap de gravetat.

En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 18 hores un total de 1.030 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya. El gruix principal de trucades s'han rebut des del Barcelonès (211), el Vallès Occidental (121) i el Baix Ebre (97).

Les quatre poblacions amb més trucades al 112 són Barcelona (184), Tarragona (57), Terrassa (50) i Tortosa (48). Pel que fa a les afectacions a les carreteres, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la TV-3454 continua tallada a Deltebre per inundacions (infraestructures d'evacuació d'aigua ocupant la via) i la C-233 es troba interrompuda a Flix per despreniments.

Els registres de precipitació més destacats aquest dissabte són els 67,6 litres d'Alcanar, els 46,8 litres d'Ulldecona-Els Valentins, els 41,4 litres d'Amposta, els 41,3 litres dels Alfacs o els 38,3 litres de Riudecanyes, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Dana al País Valencià

Parlon ha assegurat que a hores d'ara la Generalitat té 80 bombers treballant al País Valencià, així com forenses i dos sanitaris del SEM. La consellera ha indicat que hi ha relleus previstos, però també ha deixat clar que de moment els bombers que hi ha es quedaran ajudant sobre el terreny «el temps que calgui». A més, hi ha dos camions d'ATLL que estan ajudant en el sanejament d'aigües a petició de la Comunitat Valenciana.

Els bombers estan treballant en dos sectors, traient aigua dels pàrquings i també cercant víctimes. «Estan treballant de manera molt intensa, és previsible que es quedin allà, anirem fent recanvi del personal», ha afirmat. A més, al contingent que va sortir ahir també hi havia sis metges forenses i quatre tècnics d'autòpsies i avui s'incorporen dos forenses odontòlegs.

Sobre si considera que caldria declarar l'emergència o no a les zones afectades per la dana, Parlon s'ha limitat a dir que Catalunya hi és «per a ajudar» i ha expressat «solidaritat» i «condol» amb la comunitat veïna. Així, ha subratllat que la situació al País Valencià és «molt difícil» i ha apuntat que l'ajuda s'està canalitzant a través del Govern de la Generalitat, però també a través d'entitats, ciutadans i ajuntaments que estan fent aportacions.