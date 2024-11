Catalunya en suspens: La DANA podria retirar-se dilluns si les previsions es compleixen

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat aquest dissabte que Catalunya continuarà amb l’alerta del pla de Protección Civil Inuncat avui i demà diumenge, davant de la previsió «abundant» de pluges, mentre que dilluns, segons les previsions actuals del Meteocat, es podria passar a «situació de prealerta».

Després de la cinquena reunió del comitè de seguiment sobre l’afectació de la dana a Catalunya, Parlon també ha volgut agrair que les federacions esportives de les Terres del Ebre, al sud de la comunitat, la zona de Catalunya més afectada per les pluges, hagin sentit la seva petició d’ahir i hagin suspès els partits previstos de competició per evitar riscos.

Davant de la situació meteorològica actual, ha insistit que els veïns de les zones més afectades, encara que no plogui amb intensitat, no s’atansin a rieres i barrancs o que no facin desplaçaments innecessaris.

Encara que no deixarà de ploure en les pròximes hores, s’espera que, de cara a dilluns, vagi desapareixent la situació de dana en la comunitat, amb la qual cosa «probablement», si no hi ha cap incidència, d’acord amb les previsions del Metocat, es passaria a situació de prealerta.

Quant a l’operació tornada de demà, ha reconegut que s’hauran «d’extremar» les precaucions, després de diversos dies festius, i ha recordat que els Bombers de la Generalitat han fet a tot Catalunya un total de 24 intervencions, de les quals 10 han estat en les Terres de l’Ebre, especialment, a la localitat de Deltebre, on hi ha hagut un problema en una escola.

En la seva intervenció, la consellera ha indicat que les línies de tren R-14, R-16 i R-17 quedaran obertes al trànsit, mentre que seguiran tallades, la R-13 i la R-15, per acumulació d’aigües, entre Sant Vicenç de Calders i La Plana-Picamoixons.

«Catalunya està per ajudar»

La consellera ha recordat que continua la col·laboració amb València, amb uns vuitanta bombers catalans treballant a dos sectors diferents, traient aigua dels aparcaments, fent recerca de víctimes o fent més accessibles els carrers, que són impracticables.

Així mateix, ha assenyalat que hi ha quatre forenses i quatre tècnics forenses sobre el terreny i aquest dissabte s’han incorporat uns altres dos forenses odontòlegs.

Com ja va fer ahir, la consellera no ha volgut fer cap valoració política i ha insistit que tots els mitjans que demani el govern valencià a la Generalitat, «els hi farem arribar».

«Catalunya està per ajudar, està demostrant la seva solidaritat a través de la Generalitat i dels ciutadans que col·laboren d’una manera clara», ha apuntat.