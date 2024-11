El 112 supera les 1.000 trucades per la DANA a Catalunya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d’emergències 112 de Catalunya ha gestionat més de 1.000 trucades (1.030 en total) fins a les 18h d’avui en el marc de l’episodi INUNCAT. Les fortes pluges i les conseqüents inundacions han afectat diverses comarques, amb un pic d'activitat durant les darreres dues hores, especialment a les zones del Garraf, el Barcelonès i l'Alt Penedès. Tot i el gran nombre de trucades, les autoritats han informat que no s’han registrat incidències significatives en aquestes àrees.

Segons el balanç d’emergències, les trucades es concentren majoritàriament a la demarcació de Barcelona, que acumula un 52,48% del total, amb 530 trucades. Tarragona és la segona més afectada amb 384 trucades (38,82%), seguida per Girona i Lleida amb 55 i 41 trucades, respectivament.

Comarques i municipis més afectats

Les dades mostren que el Barcelonès és la comarca amb més trucades, amb un 27,23% del total (211 trucades), seguida pel Vallès Occidental amb un 15,61% (121 trucades) i el Baix Ebre amb un 12,52% (97 trucades).

En termes de municipis, Barcelona lidera amb 184 trucades, seguida de Tarragona amb 57 i Terrassa amb 48. Altres poblacions com Tortosa, Lleida, Vilanova i la Geltrú, i l'Hospitalet de Llobregat també han registrat un nombre notable de trucades.

Les autoritats continuen supervisant la situació i recorden a la població que el telèfon d’emergències 112 és operatiu les 24 hores per atendre qualsevol incidència relacionada amb les inundacions. Tot i l'elevat nombre de trucades, es demana que només es faci ús del servei per a emergències reals per no saturar les línies.

Aquest episodi d’intenses pluges ha posat en alerta gran part del territori català, amb els serveis de protecció civil en alerta per fer front a possibles complicacions en cas que les pluges es mantinguin en les pròximes hores.