Nova alerta mòbil als veïns de les Terres de l'Ebre demanant precaució per les pluges torrencials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha enviat una nova alerta als veïns de les Terres de l'Ebre, advertint sobre un episodi de pluges «continuades i torrencials» que s'espera fins diumenge. L'alerta insisteix en la necessitat d'extremar precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i torrents.

Les Terres de l’Ebre continuen sota l’efecte de la DANA , que ha provocat pluges constants en les darreres hores. Els Bombers de la Generalitat han rebut una desena d’avisos relacionats amb incidències provocades pel temporal, dos dels quals corresponen a aquesta regió, tot i que cap d’aquests incidents ha estat de gravetat.

Per fer front a qualsevol eventualitat, el cos de bombers ha reforçat els seus efectius a la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, preparats per actuar amb rapidesa si la situació empitjorés. Un dels incidents més destacats ha estat la caiguda d’un mur de terra a Tortosa, causat per la saturació de l’aigua al terreny.

Les precipitacions, que es desplacen de nord-est a sud-oest, segueixen afectant tant el litoral central com el sud de Catalunya. A les Terres de l’Ebre, la pluja ha estat generalment feble, però en moments puntuals pot ser moderada i acompanyada de tempestes locals.

Des de l’inici del temporal, la pluja acumulada ha estat significativa, especialment al Baix Ebre i al Montsià. A l’estació meteorològica d’Alcanar, s’han registrat fins a 104,8 mm de pluja entre divendres i dissabte al matí. Altres punts del Baix Ebre han superat els 50 mm acumulats.

Les autoritats continuen recomanant precaució, ja que la situació meteorològica es mantindrà inestable durant les pròximes hores. Les precipitacions podrien seguir afectant aquestes zones, amb el risc de petits despreniments o acumulacions d’aigua en punts concrets.