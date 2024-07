La cocaïna causa més de la meitat de les demandes d’ajuda de Projecte Home a Tarragona

L’ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya ha presentat les dades d’atenció del 2023 a les demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre. Des dels centres amb els quals l’entitat compta a Tarragona i a Tortosa, s’ha atès a un total de 214 persones, una xifra superior en un 20,2% a la de l’any anterior.

Són persones amb addiccions severes, la majoria en risc d’exclusió social, que han rebut atenció i orientació sobre la seva situació d’addicció i que han participat en programes de tractament i prevenció indicada que tenen l’objectiu d’aconseguir la reinserció social de la persona. Els principals municipis de procedència de les persones ateses són, per aquest ordre: Tarragona, El Vendrell, Calafell, Reus i Salou.

La cocaïna, principal substància de consum

Entre les persones adultes ateses, la mitjana d’edat és de 42 anys. El 84,1% són homes mentre que el 15,9% són dones, una xifra que indica la necessitat de seguir treballant per rebaixar les barreres de gènere en els programes de tractament de les addiccions.

Pel que fa a la substància principal de consum, la cocaïna és la que més demandes d’ajuda provoca amb un 52,6% dels casos. En segon lloc, hi ha l’alcohol amb un 34,2% dels casos. A molta distància, segueixen el cànnabis (4,4%), l’heroïna (3,5%) i les addiccions comportamentals (3,5%). Tot i que hi ha una substància o conducta addictiva que genera la demanda de tractament, cal assenyalar que en la majoria de les persones ateses s’observa un patró de policonsum, és a dir, de consum problemàtic de diverses substàncies alhora.

Si es compara amb les dades globals d’atenció de l’entitat en el conjunt de Catalunya durant el 2023, es veu que les demandes per cocaïna són lleugerament superiors a la mitjana catalana (45,1%) i lleugerament inferiors en el cas de l’alcohol (41,9%).

S’observen també diferències remarcables en el consum segons el sexe. Així, mentre que en els homes la cocaïna és la substància principal per a un 57,4% dels casos i l’alcohol ho és en un 27,7%, en les dones la situació s’inverteix i l’alcohol és la substància majoritària en un 65,0% dels casos mentre que la cocaïna ho és en un 30,0%.

Finalment, pel que fa al perfil de les persones ateses, un 32,9% tenen una patologia dual (quan hi ha diagnosticat un trastorn mental a més de l’addicció). La xifra és molt més alta en dones, 60,0%, que en homes, 27,1%.

Atenció també a les famílies

En els programes de tractament de les addiccions, les famílies de les persones usuàries hi juguen també un paper fonamental. En primer lloc, perquè són un factor de protecció per a identificar situacions de risc i possibles recaigudes en el consum del seu familiar o bé per establir límits saludables; un factor de suport, ja sigui emocional, econòmic o d’acompanyament en el tractament; i també un factor de motivació, per a incentivar o promoure el canvi.

D’altra banda, com a persones que pateixen en primera línia els efectes de l’addicció i que exerceixen un rol cuidador, per a les famílies s’ofereixen setmanalment sessions grupals amb altres familiars en les que es tracten temes com ara la gestió de les emocions, la comunicació familiar o la resolució de conflictes. L’objectiu és ajudar a les famílies a gestionar la incertesa i el patiment que genera acompanyar persones amb addiccions així com també incentivar la seva autocura i fomentar els canvis necessaris dins la dinàmica familiar.

Durant el 2023, han participat en aquestes sessions 103 persones. Entre aquests familiars, el 62,1% són dones i el 37,9% són homes. Pel que fa al parentiu, destaquen les mares (37,9%), els pares (26,2%) i la parella (19,4%).

L’objectiu de la reinserció laboral, amb el programa Incorpora de la Fundació «la Caixa»

L’objectiu dels programes de Projecte Home Catalunya és aconseguir la reinserció social de les persones que hi participen. En aquest sentit, la inserció a nivell laboral és un factor clau en aquest procés de reinserció. Per això, als centres de Tarragona i Tortosa s’hi porta a terme el programa Incorpora de la Fundació «la Caixa», que facilita la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través del treball en xarxa entre entitats i empreses socialment responsables. Durant el 2023, a través d’Incorpora, Projecte Home ha atès a Tarragona i les Terres de l’Ebre a 119 persones, ajudant-ne a 52 a trobar un lloc de feina.

