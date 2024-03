Tarragona és manté com la segona ciutat europea on es consumeix més cocaïna

L'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies ha publicat aquest dimecres que Tarragona es manté com la segona ciutat europea amb una presència més alta de cocaïna a les aigües residuals, només per darrere d'Anvers, a Bèlgica.

La presència de ketamina a les aigües residuals de Barcelona ha augmentat un 77,2% el 2023, segons les últimes dades publicades per l'Observatori. Mentre que l'MDMA a les aigües de la capital catalana també ha pujat: un 20% més que en l'any anterior. Aquests increments coincideixen amb la tendència a Europa, on el consum d'aquestes dues substàncies va a l'alça, tal com indiquen les anàlisis de les aigües residuals. Això se suma a «l'augment persistent» de restes de cocaïna. Tot i que els nivells s'han estabilitzat en l'últim any,

En el cas del cànnabis, la ciutat catalana que presenta més restes d'aquest estupefaent a les aigües residuals és Barcelona, que alhora continua ocupant la tercera posició del rànquing de ciutats europees, per darrere de Rotterdam i Basilea. Ara bé, a les tres ciutats catalanes analitzades (Barcelona, Tarragona i Lleida) han augmentat els nivells de cànnabis a les aigües residuals.

Tendències a Europa

El cànnabis és la droga il·lícita més consumida a Europa, amb uns 22,6 milions de consumidors estimats l'any passat, segons l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies. Les enquestes sobre consum de cànnabis suggereixen que, en general, s'estima que al voltant del 8% dels adults europeus (22,6 milions d'entre 15 i 64 anys) han consumit cànnabis durant l'últim any.

L'anàlisi de les aigües residuals d'un centenar de ciutats europees indiquen que el consum de cocaïna «continua sent més alt» a l'oest i sud del continent, en particular a Bèlgica, els Països Baixos i Espanya. Si bé els nivells són inferiors, també hi ha una tendència a l'alça en el consum d'MDMA a Europa, especialment a Bèlgica, França, Alemanya, els Països Baixos i Espanya.

El consum de metamfetamina és «generalment baix i històricament concentrat a la República Txeca i Eslovàquia», però també està present a Bèlgica, l'est d'Alemanya, Espanya, els Països Baixos i Turquia.