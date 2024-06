Identifiquen dos sospitosos d’intentar robar vehicles a l’Arboç

La Policia Local de l’Arboç gràcies a la col·laboració ciutadana, va poder identificar i detenir dues persones quan intentaven obrir diversos vehicles a l’Arboç. L’actuació va tenir lloc el dia 9 de juny de 2024, al voltant de les 22:50 hores, a la zona entre l’estació de la Renfe fins a la plaça de la Badalota.

Malgrat no portar documentació, els sospitosos van ser escorcollats i es van trobar objectes que podrien estar relacionats amb diversos robatoris, així com substàncies estupefaents.

Seguidament, es va realitzar una batuda per la zona, i es va confirmar que no hi havia cap vehicle amb desperfectes. Tot i això, es van realitzar diligències penals i els individus van quedar a disposició judicial del Vendrell.

Aquesta operació posa de manifest el paper fonamental de la col·laboració ciutadana en la seguretat de la comunitat, ja que uns quinze veïns de l’Arboç van ajudar a retenir els sospitosos i evitar diversos robatoris als vehicles.

