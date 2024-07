Detenen a l'Hospitalet de l'Infant un conductor d'un autocar escolar drogat de cocaïna

El detingut circulava per l’AP-7 fent ús del mòbil per veure vídeos o, fins i tot, havia emplenat documents de l’empresa durant la conducció.Mossos

Agents dels Mossos van detenir divendres un home de 52 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de les drogues.

Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan els professors que acompanyaven un grup de 42 alumnes en el seu viatge de fi de curs van alertar als mossos perquè veien que el conductor de l’autocar cometia diverses infraccions. Davant d’això i amb preocupació per l’actitud del conductor, els professors van fer parar el vehicle a l’àrea de descans de l’Hospitalet de l’Infant a l’AP-7 amb l’excusa de necessitar anar al bany.

Aprofitant la parada, els agents van adreçar-se a l’àrea de descans on van localitzar l’autocar i van identificar el conductor i als professors.

Els mossos van fer-li un escorcoll al conductor i li van localitzar-li una caixeta amb restes d’una pols blanca. Davant d’això i de la informació aportada pels usuaris de l’autocar, els agents li van fer les proves de detecció de drogues al conductor i aquest va donar positiu per cocaïna.

De les gestions in situ, els mossos també van recollir proves de la conducció temerària per part del conductor. I és que durant el trajecte que venien fent des de França, el detingut circulava per l’AP-7 fent ús del mòbil per veure vídeos o, fins i tot, havia emplenat documents de l’empresa durant la conducció.

Per tot plegat, els mossos van detenir l’home per circular sota els efectes de les drogues i també per la conducció temerària.

Després de la detenció, els professors van gestionar amb l’empresa un conductor que els portés fins a la seva destinació, a València.

