Raquel Sans: «La veu del Camp de Tarragona ha de ser a tantes institucions com sigui possible»

Com està vivint les seves primeres hores com a vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya?

«Encara estic assimilant tot plegat, ja que va ser una mica per sorpresa. Els pròxims dies seran per acabar d’aterrar i començar a treballar».

No s’ho esperava?

«Em van avisar que comptaven amb mi per anar a la Mesa si hi havia opcions, però jo, inicialment, pensava que seria a una secretaria. Al final, al migdia, després de les negociacions i de veure que hi havia l’opció d’arribar a un acord amb Junts i la CUP, em van comunicar que tindria una vicepresidència».

Com es va forjar aquest acord amb Junts i la CUP?

«Nosaltres havíem dit des del primer moment que prioritzàvem arribar a un acord que permetés tenir una Mesa antirepressiva. Per a Esquerra Republicana, el que tenia més importància i més valor era que amb aquest acord es pogués parlar de tot al Parlament i que el vot dels companys que són a l’exili es comptabilitzin».

Els hauria agradat tancar un acord més ampli?

«Teníem la voluntat d’arribar a un acord el més ampli possible. Ens hauria agradat que s’hi haguessin sumat més formacions. De fet, així ho vam explorar amb el PSC, els Comuns, Junts i la CUP, però els vetos creuats entre uns i altres ho van fer impossible».

Aquesta entesa amb Junts i la CUP pot influir de cara a les pròximes negociacions per formar el Govern de la Generalitat?

«No canvia en res, nosaltres vam dir des del primer moment que desvinculàvem totalment una negociació de l’altra. Creiem que són dues negociacions molt diferents entre elles. Una tenia a veure amb garantir els drets polítics de les persones que són a l’exili, així com que al Parlament es pugui parlar de tot. L’altra té a veure amb ser capaços d’aconseguir acords i trobar les majories. Per tant, veurem si ens posen una oferta sobre la taula que satisfaci les demandes d’Esquerra».

Què aportarà Raquel Sans com a vicepresidenta primera al Parlament?

«Podrà aportar un compromís total amb els valors republicans i, per tant, amb les polítiques republicanes; amb aquesta manera de fer honesta i pensant sempre en el servei a la ciutadania. També, lògicament, el compromís d’aconseguir la independència del nostre país. A més, crec que és un plus que pugui aportar la mirada tarragonina al Parlament, que sempre és necessària a les institucions».

Aquesta legislatura hi haurà dues tarragonines, vostè i Rosa Maria Ibarra (PSC), a la Mesa del Parlament.

«Sempre reivindico que som la segona àrea metropolitana del país i és important que hi hagi la veu del Camp de Tarragona representada a tantes institucions com sigui possible per deixar clar, per exemple, que necessitem trens dignes. Som un gran gruix de població i som un motor econòmic. Per això, és clau la presència tarragonina a tots els espais de presa de decisions».

Quines prioritats es marca per a aquesta legislatura?

«Al Parlament hem de continuar treballant per aprovar lleis en benefici de la ciutadania de Catalunya. Hi ha lleis que es van quedar al tinter en l’anterior legislatura, com la llei audiovisual o també la comissió d’investigació sobre els abusos sexuals a menors de l’Església. Tot i que encara és aviat per avançar aquestes qüestions».

La llei d’amnistia va entrar ahir en vigor. Què passarà a partir d’ara?

«La llei d’amnistia implica una victòria política brutal perquè hem aconseguit moure el govern del PSOE, que inicialment no apostava per l’amnistia. Cal posar fi a la repressió i la millor manera de fer-ho és amb aquesta llei. Sabem que ara comença la batalla per a la seva aplicació i, malauradament, ens les haurem de veure amb un poder judicial que, com han fet darrerament, es dedica a fer política i no a fer justícia».