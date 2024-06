La vallenca Raquel Sans (ERC), vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament

La vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, aplaudida per les diputades d'ERC Marta Vilalta i Laia Cañigueral.ACN

Raquel Sans, d'ERC, i David Pérez, del PSC, seran la vicepresidenta primera i el vicepresident segon, respectivament, de la Mesa del Parlament. Sans ha rebut el suport de 59 diputats, que són els que sumen els tres grups independentistes, mentre que Pérez ha comptat amb 42 vots.

A banda, Glòria Freixa, de Junts; Juli Fernández, d'ERC; i les diputades del PSC Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá han estat escollits com a secretaris de la Mesa. Aquesta elecció arriba després que el ple hagi votat Josep Rull (Junts) com a nou president del Parlament amb el suport de Junts, ERC i la CUP. Amb aquesta composició, l'independentisme s'ha assegurat la majoria a la Mesa amb quatre membres, mentre que el PSC en tindrà tres.

El sistema d'elecció de la Mesa del Parlament és per votació secreta en urna. Un cop els diputats han elegit Rull com a nou president del Parlament, amb 59 vots i per davant dels 42 de la socialista Sílvia Paneque, ha estat el torn de les vicepresidències. Els dos diputats que han aconseguit més suports han estat Sans i Pérez.

Per darrere seu s'hi han situat el diputat del PPC Pere Lluís Huguet, amb 15 vots; i Sergio Macián de Greef, de Vox, amb 11. Els sis diputats dels comuns han votat en blanc i els dos d'Aliança Catalana han votat nul.

