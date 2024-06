Els advocats d'ERC entren els escrits perquè s'apliqui l'amnistia a les 37 causes que afecten dirigents del partit

Les defenses jurídiques d'ERC han començat a entrar a partir de les 9 hores d'aquest dimarts tots els escrits demanant que s'apliqui la llei d'amnistia per tancar les 37 causes que afecten a dirigents del partit. Un cop publicada la llei al BOE, a primera hora d'avui, Esquerra ha activat els seus advocats per accelerar l'aplicació de la norma.

Entre la quarantena de dirigents republicans que esperen quedar amnistiats hi ha noms com el de la secretària general d'ERC, Marta Rovira -exiliada a Suïssa, i ara amb funcions de presidenta, després de la dimissió ahir d'Oriol Junqueras-; Ruben Wagensberg -també a Suïssa-; Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mateix Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell o Dolors Bassa.

En declaracions a TV3, Wagensberg ha apuntat que l'amnistia s'hauria d'aplicar de manera «immediata», tot i admetre que els jutges intentaran «posar pegues». «És una causa que explica molt bé la causa general contra l'independentisme, i els serveix molt bé per boicotejar de moment l'aplicació de l'amnistia». El diputat, exiliat a Ginebra per la causa del Tsunami, ha subratllat que precisament els han imputat terrorisme per intentar frenar l'aplicació de l'amnistia.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la llei d'amnistia als encausats del procés. Aquest era el darrer pas administratiu que faltava per permetre l'entrada en vigor la norma, aprovada al Congrés el passat 30 de maig. Des d'aquest moment, l'aplicació real de l'amnistia queda en mans dels jutges amb causes lligades al procés, que disposen de dos mesos per decidir si l'apliquen o no.

En cas de dubte, tenen la possibilitat de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea. Si no opten per aquesta estratagema, els jutges podran dictar «l'aixecament immediat» de les mesures cautelars que pesen contra els investigats, així com l'extinció de les ordres de detenció internacionals i estatals.

Els escrits de Junqueras, Romeva, Forcadell i Bassa són molt breus i simplement recorden que els fets pels quals van ser condemnats pel Tribunal Suprem són plenament amnistiables, i per això demanen que finalitzi la inhabilitació.

Pel que fa a Marta Rovira, els advocats recorden que només està investigada al Suprem per un delicte de desobediència en els preparatius del referèndum de l’1-O. No obstant, com que ella ja no és diputada, i per tant no és aforada, aquest delicte s’hauria de jutjar a l’Audiència de Barcelona. És un cas similar al de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, també inicialment exiliada i investigada per desobediència, i que l’Audiència va arxivar a petició de la fiscalia.

Per això, demana al magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena que deixi sense efecte l’ordre estatal de detenció contra Rovira, que declari el sumari conclòs i l’elevi a la sala penal del mateix Suprem, que s’hauria d’inhibir en favor de l’Audiència de Barcelona. Aquesta última, hauria d’aplicar-li la llei d’amnistia a la líder d’ERC, segons els lletrats de Rovira.

L’advocat del diputat Rubén Wagensberg, exiliat a Suïssa des de fa uns mesos, demana a la magistrada instructora del Tribunal Suprem del ‘cas Tsunami Democràtic’, Susana Polo, que arxivi la causa contra ell.

En el cas de Josep Maria Jové, el diputat d’ERC està pendent de judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels preparatius de l’1-O juntament amb l’actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Tots tres van ser arrestats el 20-S del 2017.

De la trentena d’ex alts càrrecs de la Generalitat encausats al Tribunal de Comptes per les despeses d’Exteriors i de l’1-O, n’hi ha nou d’ERC, com els mateixos Junqueras, Romeva i Bassa, així com Aleix Villatoro, Josep Ginesta i diversos exdelegats de la Generalitat a l’exterior.

L’exsíndic electoral Marc Marsal ha demanat al jutjat penal número 11 de Barcelona que també arxivi la seva causa. Marsal i els altres síndics van ser absolts inicialment, però l’Audiència de Barcelona va obligar a repetir el judici, que encara no s’ha tornat a celebrar.

Et pot interessar: