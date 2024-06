Rull, escollit president del Parlament amb el suport de Junts, ERC i la CUP

El diputat de Junts Josep Rull ha estat escollit president del Parlament en segona votació després de rebre els vots del seu partit, d'ERC i la CUP. En total, 59 vots a favor per davant dels 42 que ha rebut la diputada del PSC Sílvia Paneque.

Així doncs, la mesa d'edat ha comptabilitzat el vot dels diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig tot i que el Tribunal Constitucional (TC) hagi tombat el vot delegat i el vot telemàtic que Puig exercia en l'anterior legislatura.

Per la seva banda, els comuns han votat en blanc i, d'aquesta manera, no s'han decantat per cap de les dues opcions. D'aquesta manera, han tancat la porta a la possibilitat que el PPC donés els seus vots a la candidata socialista.

Et pot interessar: