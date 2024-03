Protecció Civil tomba la proposta del pla d’autoprotecció de PortAventura

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha denegat la primera proposta del nou Pla d’Autoprotecció (PAU) de PortAventura. Segons ha pogut saber Diari Més, la Direcció General de l’organisme ha demanat un informe sobre l’accident al parc d’atraccions i resta a l’espera del document, a més d’altres qüestions, per a aprovar el PAU.

PortAventura té un pla d’autoprotecció homologat l’any 2019, però caducat des del passat mes de setembre. Precisament, una de les reclamacions que Protecció Civil ha fet al parc és que el dia de l’accident de l’atracció Tomahawk, el passat 11 de febrer, no s’activés el PAU, «encara que estigués caducat», exposen fonts de l’organisme.

El parc d’atraccions va presentar al desembre la documentació per actualitzar el pla i el tràmit administratiu continua en fase de revisió. Aquest període pot tenir un màxim de sis mesos. Si no s’aprova, es torna a començar tot el procediment. «Si no s’aprova un nou document, es pot estar anys amb un PAU caducat. Perquè és millor tindre’l desactualitzat que no tindre’n cap», expliquen des de Protecció Civil.

Des del passat abril

Cal mencionar que el PAU és un document que recull el conjunt de mesures implementades en un àmbit exposat a situacions de risc per tal de controlar-lo i respondre a possibles emergències. L’escenari ideal és que mig any abans de la data de caducitat del pla, la companyia presenti la nova versió per homologar-la. Cada homologació té una vigència de quatre anys.

En el cas concret de PortAventura, la companyia inicialment va complir amb aquesta recomanació i l’abril del 2023 va fer arribar a la Generalitat un PAU actualitzat. Setmanes després però, el va retirar, amb la qual cosa el tràmit es va aturar.