Tretze ferits per l’accident presenten una denúncia conjunta per lesions contra PortAventura

Tretze dels afectats per l’accident de l’atracció Tomahawk van presentar una denúncia conjunta contra PortAventura World per lesions. Ho van fer el passat dijous al jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona. Es tracta del 75% de les víctimes, entre les quals hi ha un dels ferits crítics, que encara continua hospitalitzat a l’hospital de Bellvitge.

El sinistre es va saldar amb catorze ferits. Ara, la majoria dels afectats han interposat la denúncia per lesions i estan a l’espera de l’atestat dels Mossos d’Esquadra per decidir si l’amplien per altres delictes. El seu advocat, Sergi Ramos, va assegurar que demanaran les indemnitzacions «màximes» que permeti la llei, tot i que encara no les tenen quantificades perquè dependrà de les seqüeles produïdes per les lesions.

Penal o civil

El lletrat de RDI Abogados també va celebrar la «bona» predisposició de PortAventura, el qual, sosté, s’ha posat a disposició de les víctimes: «no mostren oposició a res, malgrat que no ens han facilitat cap protocol a l’espera de l’atestat policial». El procediment s’ha obert per la via penal, però podria acabar per la civil, va indicar l’advocat.

Diversos ferits han mostrat el seu malestar amb l’atenció rebuda per part de PortAventura després del succés. En aquest sentit, els usuaris que estaven a la vagoneta es van organitzar i van crear un grup de Whatsapp conjunt per a organitzar-se i posar-se en mans d’advocats.

Cal mencionar que encara hi ha dos persones ferides crítiques que encara estan hospitalitzades. Una, a l’hospital de Bellvitge, i una altra a l’hospital Joan XXIII.

PAU caducat

Després de l’accident, es va conèixer que el parc d’atraccions té un Pla d’Autoprotecció (PAU) homologat l’any 2019 però caducat des del passat mes de setembre. Segons van apuntar fonts de Protecció Civil, la companyia va presentar aquest desembre la documentació per actualitzar el document i el tràmit administratiu ara es troba en fase de «revisió», un procés que s’allarga un màxim de sis mesos.

Amb tot, des del Departament d’Interior han apuntat que el PAU del 2019 és el que cal aplicar fins que entri en vigor el nou, un extrem que des del parc temàtic han confirmat. El PAU és un document que recull el conjunt de mesures implementades en un àmbit exposat a situacions de risc per tal de controlar-lo i respondre a possibles emergències.

Les mateixes fonts també van avançar que el nou document que s’està analitzant «no ha variat gaire» respecte al que ha estat vigent des de 2019.

De fet, generalment els canvis s’apliquen quan hi ha modificacions en l’activitat.