Protección Civil tumba la propuesta del plan de autoprotección de PortAventura

El parque de atracciones de Salou y Vila-seca no activó el PAU el día del accidente del Tomahawk.ACN

Publicado por Carlos Domènech Goñi Verificado por Creado: Actualizado:

Protección Civil ha denegado la primera propuesta del nuevo Plan de Autoprotección (PAU) de PortAventura. Según ha podido saber Diari Més, la Dirección General del organismo ha pedido un informe sobre el accidente al parque de atracciones y resta a la espera del documento, además de otras cuestiones, para aprobar el PAU.

PortAventura tiene un plan de autoprotección homologado en el año 2019, pero caducado desde el pasado mes de septiembre. Precisamente, una de las reclamaciones que Protección Civil ha hecho en el parque es que el día del accidente de la atracción Tomahawk, el pasado 11 de febrero, no se activara el PAU, «aunque estuviera caducado», exponen fuentes del organismo.

El parque de atracciones presentó en diciembre la documentación para actualizar el plan y el trámite administrativo continúa en fase de revisión. Este periodo puede tener un máximo de seis meses. Si no se aprueba, se vuelve a empezar todo el procedimiento. «Si no se aprueba un nuevo documento, se puede estar años con un PAU caducado. Porque es mejor tenerlo desactualizado que no tener ninguno», explican desde Protección Civil.

Desde el pasado abril

Hay que mencionar que el PAU es un documento que recoge el conjunto de medidas implementadas en un ámbito expuesto a situaciones de riesgo con el fin de controlarlo y responder a posibles emergencias. El escenario ideal es que medio año antes de la fecha de caducidad del plan, la compañía presente la nueva versión para homologarla. Cada homologación tiene una vigencia de cuatro años.

En el caso concreto de PortAventura, la compañía inicialmente cumplió con esta recomendación y en abril del 2023 hizo llegar a la Generalitat un PAU actualizado. Semanas después sin embargo, lo retiró, con lo que el trámite se detuvo.